Depremde 51 Kişiye Mezar Olmuştu: Sorumlulara Avukatlık Yapan Ersan Şen'in Savunması Ortaya Çıktı
Depremde 51 Kişiye Mezar Olmuştu: Sorumlulara Avukatlık Yapan Ersan Şen'in Savunması Ortaya Çıktı
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/avukat-ersan...
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te 51 kişinin ölümüne neden olup yurt dışına kaçan firari müteahhitlerin avukatı Ersan Şen olmuştu. Şen'in 8 Aralık'ta görülen duruşmadaki savunmasına dair konuşmaları tepki çekti.
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Binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılında vatandaşlar kaybettiklerine dua ile sarıldı.
BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın yaptığı habere göre, Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever isimli kardeşlerin inşaatını üstlendiği Gaziantep Nizip'teki Furkan Apartmanı, çöken binalar arasında yer aldı.
Bu trajik olayda 51 kişi yaşamını yitirdi ve yaklaşık 20 kişi yaralandı.
Sever kardeşler hakkında tutuklama kararı bulunmasına rağmen hâlâ firari durumdalar. Bu kardeşlerin hukuki temsilciliğini ise toplumun iyi tanıdığı bir avukat olan Ersan Şen yapıyor.
8 Aralık 2023 tarihinde görülen davada Şen, avukat olarak katıldı ve bir talepte bulundu.
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Kamuoyunun tepkisini çektikten sonra, BirGün gazetesine yaptığı açıklamada "Ben zor işlerin adamıyım" diyen Ersan Şen'in savunması yayınlandı.
Depremin yıl dönümünde ortaya çıkan Şen'in savunması toplumun tepkisini daha da artırdı. Açılan davanın 8 Aralık 2023 tarihinde görülen 2’nci duruşmasına avukat olarak katılan Şen, bir talepte bulundu.
Gaziantep'teki bir depremde 51 kişinin hayatını kaybettiği ve yurt dışına kaçan iki müteahhit kardeşi temsil eden Avukat Prof. Dr. Ersan Şen, müvekkillerinin tutuklama emrinden dolayı korktuğunu belirtti ve bu emrin kaldırılmasını ya da güvence verilmesini talep etti.
İkiliyi temsil eden Şen, mahkemede müvekkillerinin korktuğunu belirtti ve "Tutuklama emri insanları korkutur. Müvekkillerimin burada olmamasının nedeni tutuklama emridir" dedi. Şen, Sever kardeşler hakkındaki tutuklama emrinin kaldırılmasını ya da mahkemece müvekkillerine güvence verilmesini talep etti.
Mahkeme, Şen'in bu talebini reddetti ve kardeşlerin savunma yapmaktan kaçındıklarını ve yargılamayı sürüncemede bıraktıklarını belirtti.
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Bir bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, Furkan Apartmanı'nın yıkılmasının nedeni olarak binanın mimari projesi ile statik projesinin uyuşmaması, zemin kattaki iki dükkanın statik projede yer almaması, iki dükkan üzerine kaçak asma kat yapılması, bir kolonun hiç inşa edilmemesi ve bir kolonun enkazda bulunamaması gibi sebepler gösterildi.
Müteahhit kardeşlerin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen dava, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak Sever kardeşler, savcılığın ifadeye çağrısına uymadılar ve kayıplara karıştılar.
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