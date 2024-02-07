Naci Görür "Bağırıyorum Artık" Diye Seslendi: Riskli İlleri Sayarak Bir Kez Daha Uyardı!

Prof. Dr. Naci Görür, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Depremin 1'inci yılında deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan Görür, 'Bağırıyorum 'Tunceli’ye dikkat edin' diye. Bunu söylerken de laf olsun diye değil' dedi.