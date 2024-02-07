Naci Görür "Bağırıyorum Artık" Diye Seslendi: Riskli İlleri Sayarak Bir Kez Daha Uyardı!
Naci Görür "Bağırıyorum Artık" Diye Seslendi: Riskli İlleri Sayarak Bir Kez Daha Uyardı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=bbOQL...
Prof. Dr. Naci Görür, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Depremin 1'inci yılında deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan Görür, 'Bağırıyorum 'Tunceli’ye dikkat edin' diye. Bunu söylerken de laf olsun diye değil' dedi.
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Bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde büyük hasara yol açan depremler üzerine, Bilim Akademisi üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli uyarılarda bulundu.
Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Görür, "Tunceli'ye dikkat edin" uyarısında bulunarak, beklenen İstanbul depreminde riskli ilçeleri belirtti ve İzmir'e dikkat çekti.
Ayrıca, Adıyaman ile Hakkari arasındaki tüm yerleşim yerlerini de uyararak, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Görür, 2010 veya 2011 yılında bir proje hazırladıklarını ve bu projede Doğu Anadolu Fayı'nın incelendiğini belirtti.
Görür, "Doğu Anadolu Fayı uyanmak üzere. Kuzey Anadolu Fayı 1939'dan 1999'a kadar 7'nin üzerinde deprem üreterek boydan boya kırıldı ve İstanbul'un kapılarına dayandı. Şimdi İstanbul'da deprem bekliyoruz. Bu fay uyanırsa aynen Kuzey Anadolu Fayı gibi davranıp Kuzey'den Güney'e kırarsa bizi helak eder" uyarısında bulundu.
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Görür, "Bağırıyorum Tunceli’ye dikkat edin diye" diyerek, bu uyarılarının bilimsel verilere dayandığını belirtti.
İstanbul'un riskli ilçeleri olarak Avcılar, Bakırköy, Pendik ve Tuzla'yı işaret eden Görür, bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Görür, Marmara Denizi’nin içinde ve kıyıda, karada bulunan Kuzey Anadolu Fay zonunun bir parçası olan fayların canlı olduğunu ve harekete geçtiği zaman deprem ürettiğini belirtti.
"Sadece Tunceli demiyorum, Adıyaman’la Hakkâri arası bütün yerleşim alanları için de dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum" diye de ekledi.
"Depremi tahmin etmiyoruz" diyen yer bilimci, bu uyarıları yaparken çok ayrıntılı araştırmalardan verilerden değil, Türkiye’nin jeolojik çatısını oluşturan fayları ve levha sınırlarının davranışlarını bildiği için tecrübe ile öngörüde bulunduğunu belirtti.
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Görür, 1990'da Erzincan'da olan deprem ve 1939'daki büyük deprem hakkında konuştu ve Kuzey Anadolu Fayı'nın 250 senede bir deprem ürettiğini belirtti. Görür, "Ben siyasetle ilgilenmiyorum. Deprem ve insanların ölmesini şiar edindiğim için partiler üstü, parti dışı bir tavrımın olması gerektiğine inanıyorum" dedi.
Son olarak Görür, fayların deprem üretme potansiyeli, periyodu, eni ve boyu hakkında bilgi sahibi olunursa İzmir'in gerçek tehlikesinin ortaya çıkarılabileceğini belirtti. Görür, "Ona bağlı olarak zemin çalışmasını da yapacağız ve haritalar çıkarıp o zaman İzmir’in gerçek anlamıyla tehlikenin boyutunu, zamanını, yerini konuşacağız" dedi.
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