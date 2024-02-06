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Naci Görür'ün Sözleri Yeniden Gündem Oldu: '50 Binden Fazla İnsanı Bir Gecede Gömdüler, 1 Kişi İstifa Etmedi'

Naci Görür'ün Sözleri Yeniden Gündem Oldu: '50 Binden Fazla İnsanı Bir Gecede Gömdüler, 1 Kişi İstifa Etmedi'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 18:44

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Jeolog, deprem bilimci ve akademisyen Naci Görür'ün Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri nedeniyle 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

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Kafa Tv'ye katılan Naci Görür o anlarda, '50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler, bir tane belediye başkanı istifa etmedi, bir tane vali istifa etmedi, bir tane hükümet yetkilisinden istifa eden olmadı' diyor.

Kafa Tv'ye katılan Naci Görür o anlarda, '50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler, bir tane belediye başkanı istifa etmedi, bir tane vali istifa etmedi, bir tane hükümet yetkilisinden istifa eden olmadı' diyor.

Naci Görür sözlerinin devamında ise, 'Dünyanın bir çok yerinde fayın üzeirnde yapılaşmaya müsaade edilmez. Binlerce, on binlerce insanımızı toprağa veriyoruz her depremde. Türk milleti olarak utanmalıyız' diyor.

Naci Görür sözlerinin devamında ise, 'Dünyanın bir çok yerinde fayın üzeirnde yapılaşmaya müsaade edilmez. Binlerce, on binlerce insanımızı toprağa veriyoruz her depremde. Türk milleti olarak utanmalıyız' diyor.

İşte o anlar: 👇

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