Erzincan’dan Sonra Sıra Artvin’de: Aynı Şirket Yine İşbaşında!
Erzincan’dan Sonra Sıra Artvin’de: Aynı Şirket Yine İşbaşında!
Erzincan’da siyanürle altın aranan madende yaşanan göçük Türkiye’nin gündeminde. Kanadalı şirketin işlettiği maden şirketinde yaşanan toprak kayması sonrasında, madenciler toprak altında kalmıştı. Uzmanlar, içerisinde siyanür bulunan toprak hakkında uyarıda bulundu ancak yetkiler kayan toprakta siyanür olmadığını iddia ediyor. Gazeteci Bahadır Özgür, yine aynı şirketin bu sefer Artvin’de tüm uyarılara rağmen siyanürle altın aramaya başlayacağını yazdı.
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden kazası, siyanürle altın aranan madenleri yeniden gündeme getirdi.
Bahadır Özgür, Gazete Duvar’daki yazısında tüm uyarılara rağmen aynı şirketin Artvin’de de tüm uyarılara rağmen maden çalışmaları yaptığını yazdı.
“Erzincan’daki Anagold Madencilik’te ortaklık kurmuş Çalık ve SSR Mining, Artvin için de birleşti.”
“Medyayı, yerel siyasetçileri, yörelerde sözü dinlenen insanları satın almakta oldukça mahirler.”
“Artvin’deki Hod maden bölgesinde de sabırlı bir çalışma yürüttüler. Bütün ortaklıklar kurulup, planlar hazırlandıktan sonra ÇED başvurusunu 2019 yılında yaptılar. Ancak o sıra Kaz Dağları’nda Kanadalı Alamos Gold’un faaliyetleri ile ilgili kamuoyunda yoğun tepkiler olduğundan, onay süreci yavaş ilerledi.”
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“Nihayetinde Kasım 2021’de, Murat Kurum’un bakanlığı döneminde Artvin için de ÇED onayı çıktı. İnşaat faaliyetleri, kazılar derken üretimin 2027’de başlaması ve 13 yıl sürmesi öngörülüyor. Yani 13 yılda ne var ne yok silip süpürüp, orayı da terk edecekler.”
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siyanür'e hayır diye karşı çıkılması lazım. yoksa maden herkese lazım. mühim olan modern tekniklerle sağlığı tehlikeye atmayacak yöntemler lazım.
amk akpsi bela oldun be ülkemize, defolun gidin artık ya yeter be
Bizden bı b*k olmaz abi,net! Karşı çıkanların bile eline para verilince sus pus olunca gelinen nokta bu, yetkililerin olduğu kadar yerel halkın ve hepimizin ... Devamını Gör