Erzincan’dan Sonra Sıra Artvin’de: Aynı Şirket Yine İşbaşında!

Erzincan’da siyanürle altın aranan madende yaşanan göçük Türkiye’nin gündeminde. Kanadalı şirketin işlettiği maden şirketinde yaşanan toprak kayması sonrasında, madenciler toprak altında kalmıştı. Uzmanlar, içerisinde siyanür bulunan toprak hakkında uyarıda bulundu ancak yetkiler kayan toprakta siyanür olmadığını iddia ediyor. Gazeteci Bahadır Özgür, yine aynı şirketin bu sefer Artvin’de tüm uyarılara rağmen siyanürle altın aramaya başlayacağını yazdı.