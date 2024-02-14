Tarihteki En Büyük Siyanür Kazası: Etkisi Tuna Nehri’nde Yıllarca Sürdü
Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan kaza Türkiye’nin gündeminde. Depolanan toprağın çökmesi sonrasında 7 madenci göçük altında kalmıştı. Madencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ve şirket, kayan toprağın siyanürlü olmadığını iddia ediyor ancak uzmanlar yaşananların etkisinin uzun yıllar süreceğini belirtiyor. Tüm bunlar yaşanırken, 2000 yılında Romanya’da meydana gelen siyanür madeni kazası da akıllara geldi.
Erzincan’da Kanadalı şirketin yönettiği altın madeninde yaşanan göçük sonrasında çalışmalar devam ediyor.
Siyanürle altın arama çalışmaları dünyada tartışılırken, Türkiye genelide aynı yöntemle çalışan yaklaşık 20 maden olduğu biliniyor.
Erzincan’da yaşanan maden kazası sonrasında dünyanın en büyük siyanür kazasının olduğu Baia Mare maden kazası da gündeme geldi.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Baia Mare kazasında Tisa ve Tuna Nehri'ne karışan siyanür su ekosistemlerinde uzun vadeli zararlara neden oldu. 2000 yılında Romanya'da meydana gelen Baia Mare siyanür kazası, yaklaşık 100.000 metreküp siyanürlü atık suyun Tisa ve sonrasında da Tuna Nehri'ne karışmasına neden oldu. Olay bir altın madeni atık havuzunun duvarının çökmesiyle gerçekleşti.