Tarihteki En Büyük Siyanür Kazası: Etkisi Tuna Nehri’nde Yıllarca Sürdü

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Baia Mare kazasında Tisa ve Tuna Nehri'ne karışan siyanür su ekosistemlerinde uzun vadeli zararlara neden oldu. 2000 yılında Romanya'da meydana gelen Baia Mare siyanür kazası, yaklaşık 100.000 metreküp siyanürlü atık suyun Tisa ve sonrasında da Tuna Nehri'ne karışmasına neden oldu. Olay bir altın madeni atık havuzunun duvarının çökmesiyle gerçekleşti.