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Tarihteki En Büyük Siyanür Kazası: Etkisi Tuna Nehri’nde Yıllarca Sürdü

Tarihteki En Büyük Siyanür Kazası: Etkisi Tuna Nehri’nde Yıllarca Sürdü

Erzincan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 18:03

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan kaza Türkiye’nin gündeminde. Depolanan toprağın çökmesi sonrasında 7 madenci göçük altında kalmıştı. Madencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer ve şirket, kayan toprağın siyanürlü olmadığını iddia ediyor ancak uzmanlar yaşananların etkisinin uzun yıllar süreceğini belirtiyor. Tüm bunlar yaşanırken, 2000 yılında Romanya’da meydana gelen siyanür madeni kazası da akıllara geldi.

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Erzincan’da Kanadalı şirketin yönettiği altın madeninde yaşanan göçük sonrasında çalışmalar devam ediyor.

Erzincan’da Kanadalı şirketin yönettiği altın madeninde yaşanan göçük sonrasında çalışmalar devam ediyor.

Siyanürle altın arama çalışmaları dünyada tartışılırken, Türkiye genelide aynı yöntemle çalışan yaklaşık 20 maden olduğu biliniyor.

Siyanürle altın arama çalışmaları dünyada tartışılırken, Türkiye genelide aynı yöntemle çalışan yaklaşık 20 maden olduğu biliniyor.

Erzincan’da yaşanan maden kazası sonrasında dünyanın en büyük siyanür kazasının olduğu Baia Mare maden kazası da gündeme geldi.

Erzincan’da yaşanan maden kazası sonrasında dünyanın en büyük siyanür kazasının olduğu Baia Mare maden kazası da gündeme geldi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Baia Mare kazasında Tisa ve Tuna Nehri'ne karışan siyanür su ekosistemlerinde uzun vadeli zararlara neden oldu. 2000 yılında Romanya'da meydana gelen Baia Mare siyanür kazası, yaklaşık 100.000 metreküp siyanürlü atık suyun Tisa ve sonrasında da Tuna Nehri'ne karışmasına neden oldu. Olay bir altın madeni atık havuzunun duvarının çökmesiyle gerçekleşti.

Siyanürlü atık suyun Tisa ve sonrasında da Tuna Nehri'ne karışması Macaristan ve Sırbistan dahil olmak üzere birkaç ülkeyi etkileyen ciddi bir çevresel felakete yol açtı.

Siyanürlü atık suyun Tisa ve sonrasında da Tuna Nehri'ne karışması Macaristan ve Sırbistan dahil olmak üzere birkaç ülkeyi etkileyen ciddi bir çevresel felakete yol açtı.
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Kaza, balık ölümleri, su ekosistemlerinde uzun vadeli zararlar ve insan sağlığı üzerinde olası etkiler nedeniyle büyük endişelere yol açtı.

Kaza, balık ölümleri, su ekosistemlerinde uzun vadeli zararlar ve insan sağlığı üzerinde olası etkiler nedeniyle büyük endişelere yol açtı.

Adli tıp kitapları siyanür zehirlerini "bilinen en hızlı öldüren zehirlerden biri" olarak adlandırılıyor.

Adli tıp kitapları siyanür zehirlerini "bilinen en hızlı öldüren zehirlerden biri" olarak adlandırılıyor.

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