Maske ve Tulum Giyen Ümit Özdağ, Erzincan'da Jandarma Engeline Takıldı!

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı alana üzerinde tulum ve maskeyle gidince, jandarma ekipleri tarafından içeri alınmadı.
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Erzincan’ın İliç ilçesinde dün meydana gelen altın madeni faciası sonrası halen 9 işçiyi arama kurtarmaları devam ediyor.
Anagold Çöpler Altın Madeni bölgesine üzerinde tulum ve maskeyle giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Jandarma engeline takıldı.
Ümit Özdağ'ın yayında olduğu anlarda arkadan "Sayın Genel Başkan, provake ediyorsunuz. Lütfen yapmayın" diye bir ses duyuldu.
İşte o anlar 👇
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