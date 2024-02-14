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Maske ve Tulum Giyen Ümit Özdağ, Erzincan'da Jandarma Engeline Takıldı!

Maske ve Tulum Giyen Ümit Özdağ, Erzincan'da Jandarma Engeline Takıldı!

Ümit Özdağ
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 16:27

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı alana üzerinde tulum ve maskeyle gidince, jandarma ekipleri tarafından içeri alınmadı.

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Erzincan’ın İliç ilçesinde dün meydana gelen altın madeni faciası sonrası halen 9 işçiyi arama kurtarmaları devam ediyor.

Erzincan’ın İliç ilçesinde dün meydana gelen altın madeni faciası sonrası halen 9 işçiyi arama kurtarmaları devam ediyor.

Topraktaki siyanürün Fırat Nehri'ne akma ihtimali ise şirkete olan öfkeyi katlamış durumda.

Şirket ise yaptığı açıklamada herhangi bir tehlikenin bulunmadığını duyurdu.

Anagold Çöpler Altın Madeni bölgesine üzerinde tulum ve maskeyle giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Jandarma engeline takıldı.

Anagold Çöpler Altın Madeni bölgesine üzerinde tulum ve maskeyle giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Jandarma engeline takıldı.

Ümit Özdağ'ın yayında olduğu anlarda arkadan "Sayın Genel Başkan, provake ediyorsunuz. Lütfen yapmayın" diye bir ses duyuldu.

Ümit Özdağ'ın yayında olduğu anlarda arkadan "Sayın Genel Başkan, provake ediyorsunuz. Lütfen yapmayın" diye bir ses duyuldu.

İşte o anlar 👇

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