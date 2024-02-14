Erzincan’daki Maden Faciası: Şirketten Yeni Açıklama Geldi
Erzincan’daki Maden Faciası: Şirketten Yeni Açıklama Geldi
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrasında 9 madenci göçük altında kalmıştı. Kayıp madencilere henüz ulaşılamazken, uzmanlar siyanürlü toprağın tehlikeleri hakkında uyarıda bulunmuştu. Madeni işleten şirket, yaşanan maden faciası sonrasında yapılan ölçümlerde tehlikeli bir duruma rastlanılmadığını açıkladı.
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Erzincan’da bulunan ve siyanürle altın aranan madende, dün akşam saatlerinde toprak kayması yaşanmış ve işçiler toprak altında kalmıştı.
Uzmanlar, yaşanan kaza sonrasında siyanürlü toprağın Fırat Nehri’ne ulaşması halinde yıllarca sürecek bir çevre felaketi karşısında uyarıda bulunmuştu.
Madeni işleten Kanadalı şirket Anagold, yaptığı son açıklamada kaza sonrası alınan numunelerde tehlikeli bir duruma rastlanılmadığını ifade etti.
Şirket, yaşanan kazancın siyanürlü toprağın biriktirildiği alanla alakası olmadığını da yeniledi.
Şirketten yapılan açıklama👇
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