Erzincan’daki Maden Faciası: Şirketten Yeni Açıklama Geldi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrasında 9 madenci göçük altında kalmıştı. Kayıp madencilere henüz ulaşılamazken, uzmanlar siyanürlü toprağın tehlikeleri hakkında uyarıda bulunmuştu. Madeni işleten şirket, yaşanan maden faciası sonrasında yapılan ölçümlerde tehlikeli bir duruma rastlanılmadığını açıkladı.