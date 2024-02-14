Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Erzincan’daki Maden Faciası: Şirketten Yeni Açıklama Geldi

Erzincan’daki Maden Faciası: Şirketten Yeni Açıklama Geldi

Erzincan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 21:39 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 21:40

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrasında 9 madenci göçük altında kalmıştı. Kayıp madencilere henüz ulaşılamazken, uzmanlar siyanürlü toprağın tehlikeleri hakkında uyarıda bulunmuştu. Madeni işleten şirket, yaşanan maden faciası sonrasında yapılan ölçümlerde tehlikeli bir duruma rastlanılmadığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Erzincan’da bulunan ve siyanürle altın aranan madende, dün akşam saatlerinde toprak kayması yaşanmış ve işçiler toprak altında kalmıştı.

Erzincan’da bulunan ve siyanürle altın aranan madende, dün akşam saatlerinde toprak kayması yaşanmış ve işçiler toprak altında kalmıştı.

Uzmanlar, yaşanan kaza sonrasında siyanürlü toprağın Fırat Nehri’ne ulaşması halinde yıllarca sürecek bir çevre felaketi karşısında uyarıda bulunmuştu.

Uzmanlar, yaşanan kaza sonrasında siyanürlü toprağın Fırat Nehri’ne ulaşması halinde yıllarca sürecek bir çevre felaketi karşısında uyarıda bulunmuştu.

Madeni işleten Kanadalı şirket Anagold, yaptığı son açıklamada kaza sonrası alınan numunelerde tehlikeli bir duruma rastlanılmadığını ifade etti.

Madeni işleten Kanadalı şirket Anagold, yaptığı son açıklamada kaza sonrası alınan numunelerde tehlikeli bir duruma rastlanılmadığını ifade etti.

Şirket, yaşanan kazancın siyanürlü toprağın biriktirildiği alanla alakası olmadığını da yeniledi.

Şirket, yaşanan kazancın siyanürlü toprağın biriktirildiği alanla alakası olmadığını da yeniledi.

Şirketten yapılan açıklama👇

Şirketten yapılan açıklama👇

Bu haber de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
14
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?