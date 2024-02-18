Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısından Yepyeni Bir Dönem Dizisi Geliyor!

Son dönemin en popüler dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar aynı yapımcıya ait. Dizilerin yapımcılığını üstlenen Gold Film, reytinglere doymamış gibi görünüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcıdan yeni dönemde bir dönem dizisi daha geliyor!