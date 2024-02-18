Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısından Yepyeni Bir Dönem Dizisi Geliyor!
Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısından Yepyeni Bir Dönem Dizisi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Son dönemin en popüler dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar aynı yapımcıya ait. Dizilerin yapımcılığını üstlenen Gold Film, reytinglere doymamış gibi görünüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcıdan yeni dönemde bir dönem dizisi daha geliyor!
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Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar Gold Film tarafından yapılıyor.
Ünlü yapım şirketi sezonun en yüksek reytingli iki dizisini yapınca, yeni sezon için de hazırlıklara başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gold Film, 1920'li yıllarda geçen ve bir kadın hikayesini ekrana taşıyacak.
İddiaya göre, Şapkacı Kadınlar adıyla yeni sezonda yayınlanacak dizide İzmir’in Kurtuluş yıllarında bir köylü kadınının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazıp bir stil ikonuna dönüşme hikayesi anlatılacak.
Necati Şahin'in senaryosunu kaleme alacağı diziyi Hülya Gezer yönetecek ve dizi gelecek sezon TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.
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