Dayak Yediği İddia Edilmişti: Sahra Işık Canlı Yayında Nagihan ve Seda ile İlgili Tüm İddiaları Yanıtladı

Survivor All Star'da Sahra'nın Seda'nın iddiaları sonucu eşi tarafından terk edildiği, bu yüzden de apar topar yarışmadan ayrılmak istediğini dile getirip ülkeye döndüğü iddia edilmişti. Daha önce de Nagihan'ın kendisini dövdüğü ve hastanede olduğu söylenmişti. Sahra tüm bu iddialara yanıt verdi.