Dayak Yediği İddia Edilmişti: Sahra Işık Canlı Yayında Nagihan ve Seda ile İlgili Tüm İddiaları Yanıtladı
Dayak Yediği İddia Edilmişti: Sahra Işık Canlı Yayında Nagihan ve Seda ile İlgili Tüm İddiaları Yanıtladı
Survivor All Star'da Sahra'nın Seda'nın iddiaları sonucu eşi tarafından terk edildiği, bu yüzden de apar topar yarışmadan ayrılmak istediğini dile getirip ülkeye döndüğü iddia edilmişti. Daha önce de Nagihan'ın kendisini dövdüğü ve hastanede olduğu söylenmişti. Sahra tüm bu iddialara yanıt verdi.
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Sahra Işık Survivor All Star'da önce Nagihan tarafından darp edildiği, sonra da Seda'nın eşine söyledikleri nedeniyle yarışmadan çekilmek istediği gibi iddialarla gündeme gelmişti.
Apar topar yarışmadan ayrılması ve intikam yemini dolu paylaşımları sebebiyle de tüm bu olanlar gerçek diye düşünülmüştü.
Instagram hesabından canlı yayın açan Sahra tüm bu iddiaları yanıtladı. Söylediğine göre Survivor'da Nagihan'a "abi" diye takılıyorlarmış ve bu durum da Nagihan'ın hoşuna gidiyormuş.
Nagihan'a hiçbir kötü söz söylemediği konusunda ısrarcı olan Sahra, asıl kırgın olduğu kişinin Seda olduğunu dile getirdi.
Seda'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını, hatta bipolar kişilik bozukluğu olabileceğini söyleyen Sahra, İdris'in ailesini ve İdris'i arayarak yuvasını yıkma çabasının doğru olduğunu dile getirdi.
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Söylediğine göre Seda'nın en hafif iftirası, İdris ile parası için evlendiğini söylemesiymiş. Ağıza alınmayacak sözler olduğunu belirten Sahra, iddialardaki gibi Türkiye'ye özel uçakla dönmemiş. Eşi Dominik'e gitmiş ve şu anda ikisi de birlikteymiş.
Bakalım Seda tarafından bu iddialara ne yanıt gelecek?
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