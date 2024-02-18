Türk Dizileri 170 Ülkede İzleniyor: "Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya Kadar..."
Türk Dizileri 170 Ülkede İzleniyor: "Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya Kadar..."
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'de üretilen dizilerin 170 ülkede yayımlandığını ve 750 milyon kişiye ulaştığını belirtti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Türkiye standını ziyaret eden Mumcu, Türk sinemasının uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan destekleri vurguladı.
Bakanlık destekli sinema filmlerinin dünya çapında önemli film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkenin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.
Mumcu, festival kapsamında Türkiye standında Türk filmlerinin yabancı sektör temsilcilerine sunulduğunu ve sinemacıların ortak yapım ve işbirliği görüşmelerine ev sahipliği yapıldığını belirtti.
Bu görüşmelerin yeni ortak yapımların ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, festivalde Türk filmlerinin yurt dışı satışının gerçekleştiğini ve bu durumun Türk sineması için önemli olduğunu ifade etti.
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Türk dizilerinin dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını belirten Mumcu, dizilerin Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar 170 ülkede yayımlandığını ve 750 milyon kişiye ulaştığını söyledi.
Türk dizi-film sektörünün ihracatta dünya genelinde ilk 5 ülke arasında yer aldığını ve Türk dizilerinin satıldığı bölgelerde Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtılmasında büyük bir etkisi olduğunu vurguladı.
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