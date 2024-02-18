Özel Mesajları Yayınlamıştı: Survivor Seda, Sahra ile İlgili Tüm İddialarını Silerek Geri Adım Attı!

Survivor'da elendikten sonra sık sık paylaşım yapan Seda Aktuğlu ile ilgili bomba iddialar ortaya atılmıştı. Sahra'nın 'yuvamı yıkmaya çalışıyor' iddiasıyla birlikte yarışmadan ayrılmak istemesi de iddiaların en büyüğüydü. Karşılıklı göndermeler, itiraflar ve iddialar sonucu ilk geri adım Seda'dan geldi.