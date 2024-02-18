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Özel Mesajları Yayınlamıştı: Survivor Seda, Sahra ile İlgili Tüm İddialarını Silerek Geri Adım Attı!

Özel Mesajları Yayınlamıştı: Survivor Seda, Sahra ile İlgili Tüm İddialarını Silerek Geri Adım Attı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
19.02.2024 - 01:18

Survivor'da elendikten sonra sık sık paylaşım yapan Seda Aktuğlu ile ilgili bomba iddialar ortaya atılmıştı. Sahra'nın 'yuvamı yıkmaya çalışıyor' iddiasıyla birlikte yarışmadan ayrılmak istemesi de iddiaların en büyüğüydü. Karşılıklı göndermeler, itiraflar ve iddialar sonucu ilk geri adım Seda'dan geldi.

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Yakın arkadaş oldukları bilinen Seda ve Sahra'nın arası Seda'nın elenmesiyle birlikte bozulmuştu.

Yakın arkadaş oldukları bilinen Seda ve Sahra'nın arası Seda'nın elenmesiyle birlikte bozulmuştu.

Seda elendikten sonra Survivor ile ilgili paylaşımlarına devam etti. Bir süre sonra da Sahra'nın yarışmadan ayrılmak istediğini öğrendik.

Seda elendikten sonra Survivor ile ilgili paylaşımlarına devam etti. Bir süre sonra da Sahra'nın yarışmadan ayrılmak istediğini öğrendik.

Bunun sebebi de iddialara göre Seda'nın Sahra'nın eşi İdris'e söyledikleriydi.

İntikam yeminleri eden Sahra, Instagram hesabından canlı yayın açarak iddialara yanıt verdi:

Bunun karşısında sessiz kalacak gibi durmayan Seda, Sahra'nın eşi İdris'in küfür ve tehdit dolu mesajlarını Instagram hesabından ifşaladı.

Ancak ne olduysa oldu ve Seda, konu ile ilgili tüm paylaşımlarını silerek olayı "sineye çektiğini" açıkladı.

Ancak ne olduysa oldu ve Seda, konu ile ilgili tüm paylaşımlarını silerek olayı "sineye çektiğini" açıkladı.

Instagram hesabından aşağıdaki açıklamayı yapan Seda, "namusuma dil uzatmayın" dediği bu hikayeyi de sildi.

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