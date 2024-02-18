Suların Bir Türlü Durulmadığı Survivor'ın Yeni Bölüm Fragmanına Pınar'ın "Çete Gibi" Sözleri Damga Vurdu!
Suların Bir Türlü Durulmadığı Survivor'ın Yeni Bölüm Fragmanına Pınar'ın "Çete Gibi" Sözleri Damga Vurdu!
Survivor All Star'da tartışmalar dur durak bilmiyor. Dokunulmazlık oyununda Sema'ya sarfettiği sözlerle tepki çeken Pınar, yeni bölüm fragmanında da ifadelerine devam etti.
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Survivor All Star'ın son bölümünde Pınar, yarışmak için kendisini seçen Sema'ya kalp kırıcı sözler söylemişti.
"Lohusa yatağından çıkıp gelmiş gibisin" sözleri yeni ameliyat olan ve yumurtalıkları alınan Sema'yı, kardeşi Seda'yı ve izleyenleri fazlasıyla öfkelendirmişti.
Yeni bölüm fragmanına da Pınar'ın "çete gibi, tek yumurtadan çıkmışlar diye tek kişiye iki kişi saldıramazlar" sözleri damga vurdu.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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