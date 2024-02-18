Survivor'da Pınar'ın Yarışmaya Yeni Katılan Sema'ya "Lohusa Kadın Gibisin" Sözleri Tepki Çekti!
Survivor'da Pınar'ın Yarışmaya Yeni Katılan Sema'ya "Lohusa Kadın Gibisin" Sözleri Tepki Çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor'da her bölüm bir diğerinden daha olaylı geçmeye devam ediyor. Bu kez Pınar'ın Sema'ya yönelik sözleri tartışmayı ateşledi.
Sema'ya "teyze, lohusa yatağından çıkıp gelmişsin" sözlerini sarf eden Pınar hem yarışmacıların hem de izleyicilerin tepkisini çekti.
Özellikle Sema'nın kardeşi Seda'nın "kardeşimle böyle konuşamaz" diyerek çıkışı ortalığı iyice alevlendirdi.
Pınar'ın sözlerini ve sonrasındaki gelişmeleri burada bulabilirsiniz:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pınar'ın çıkardığı bu tartışmaya yorum yağdı!
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda