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Survivor'da Pınar'ın Yarışmaya Yeni Katılan Sema'ya "Lohusa Kadın Gibisin" Sözleri Tepki Çekti!

Survivor'da Pınar'ın Yarışmaya Yeni Katılan Sema'ya "Lohusa Kadın Gibisin" Sözleri Tepki Çekti!

survivor
themyscira - Misafir Editör
18.02.2024 - 23:27

Survivor'da kadın yarışmacılar ayrı, erkek yarışmacılar ayrı kavga ettiler. Tartışma sırasında Sema'ya uygunsuz sözler söyleyen Pınar bu sözleriyle hem yarışmacılar arasında hem de izleyiciler arasında tepki çekti.

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Survivor'da her bölüm bir diğerinden daha olaylı geçmeye devam ediyor. Bu kez Pınar'ın Sema'ya yönelik sözleri tartışmayı ateşledi.

Survivor'da her bölüm bir diğerinden daha olaylı geçmeye devam ediyor. Bu kez Pınar'ın Sema'ya yönelik sözleri tartışmayı ateşledi.

Sema'ya "teyze, lohusa yatağından çıkıp gelmişsin" sözlerini sarf eden Pınar hem yarışmacıların hem de izleyicilerin tepkisini çekti.

Sema'ya "teyze, lohusa yatağından çıkıp gelmişsin" sözlerini sarf eden Pınar hem yarışmacıların hem de izleyicilerin tepkisini çekti.

Özellikle Sema'nın kardeşi Seda'nın "kardeşimle böyle konuşamaz" diyerek çıkışı ortalığı iyice alevlendirdi.

Özellikle Sema'nın kardeşi Seda'nın "kardeşimle böyle konuşamaz" diyerek çıkışı ortalığı iyice alevlendirdi.

Pınar'ın sözlerini ve sonrasındaki gelişmeleri burada bulabilirsiniz:

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Pınar'ın çıkardığı bu tartışmaya yorum yağdı!

Pınar'ın çıkardığı bu tartışmaya yorum yağdı!

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