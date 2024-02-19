Bahar Dizisinin Yeni Bölümünde Timur'un Bahar'a Kötülüklerine Yenisini Eklemesi Herkesi Sinir Krizine Soktu!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ilk bölümünde 20 yıllık eşi Bahar'a karaciğerini vermeyen ve onu aldatan Timur, ikinci bölümde de dur durak bilmeden kötülüklerine yenisini ekliyor.