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Bahar Dizisinin Yeni Bölümünde Timur'un Bahar'a Kötülüklerine Yenisini Eklemesi Herkesi Sinir Krizine Soktu!

Bahar Dizisinin Yeni Bölümünde Timur'un Bahar'a Kötülüklerine Yenisini Eklemesi Herkesi Sinir Krizine Soktu!

themyscira - Misafir Editör
20.02.2024 - 00:29

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ilk bölümünde 20 yıllık eşi Bahar'a karaciğerini vermeyen ve onu aldatan Timur, ikinci bölümde de dur durak bilmeden kötülüklerine yenisini ekliyor.

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Bahar dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı.

Bahar dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı.

Tıp fakültesinden mezun olan ancak kendini eşine ve çocuklarına adayan Bahar; karaciğer yetmezliğinden hastaneye yatırıldığında hayatının gerçekleriyle yüzleşmişti.

Tıp fakültesinden mezun olan ancak kendini eşine ve çocuklarına adayan Bahar; karaciğer yetmezliğinden hastaneye yatırıldığında hayatının gerçekleriyle yüzleşmişti.

Karaciğeri uyumlu olmasına rağmen eşine vermeyen Timur'un Bahar'ı aldatırken bir de kötü davranması hepimizin nefretini kazanmasına sebep olmuştu.

Karaciğeri uyumlu olmasına rağmen eşine vermeyen Timur'un Bahar'ı aldatırken bir de kötü davranması hepimizin nefretini kazanmasına sebep olmuştu.

İkinci bölüm fragmanında asistanlığa dönmek isteyen Bahar'a bu kez de 200 bin TL'yi vermeyen Timur, sinirlerimizi tepemize attırmayı başardı!

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