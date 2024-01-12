Survivor Yarışmacısı Bozok'un Ünlü Mankenle Yıllar Önce Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı!
Survivor Yarışmacısı Bozok'un Ünlü Mankenle Yıllar Önce Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://twitter.com/varossavarrr/stat...
Survivor'a bir kez katılanın ülke gündeminden düşmediği bilinen bir gerçek. Eski Survivor yarışmacısı Bozok da yarışmanın en popüler, en olaylı isimlerinden biri oldu daima. Onunla ilgili pek çok şey bilsek de eskiden ünlü bir mankenle sevgili olduğunu bilmiyorduk!
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12 sezondur ekranlarda izlediğimiz Survivor, yayınlandığı her sezon gerek yarışmaları ve tartışmalarıyla, gerekse yarışmacılarıyla her daim gündem oluyor.
Survivor'ın her daim en çok konuşulan, en olaylı isimlerinden biri de Bozok oldu. All Star'da şimdilerde izlediğimiz yarışmacı, hem performansı hem de dahil olduğu tartışmalarla çok konuşulmayı başarıyor.
Ancak bu kez onu Survivor'da yaptıklarıyla değil, çok daha öncesinde olanlarla gündeme geldi.
Yıllar öncesinde Çağla Şikel ile sevgili olduğu anlara dair bir video ortaya çıktı!
Daha da ilginci Bozok ve Çağla Şikel ile röportajı yapan muhabirin Acun Ilıcalı olması!
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Acun Ilıcalı, Bozok'a iki kadının aynı anda sevilip sevilemeyeceğini soruyor. Çağla Şikel de önce sevgilisine trip yapıyor, ardından "Bozok'um yapmaz" minvalinde bir cevap veriyor.
Hayat gerçekten çok garip. İnsan hayret ediyor 😅
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