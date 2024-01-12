Survivor Yarışmacısı Bozok'un Ünlü Mankenle Yıllar Önce Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı!

Survivor'a bir kez katılanın ülke gündeminden düşmediği bilinen bir gerçek. Eski Survivor yarışmacısı Bozok da yarışmanın en popüler, en olaylı isimlerinden biri oldu daima. Onunla ilgili pek çok şey bilsek de eskiden ünlü bir mankenle sevgili olduğunu bilmiyorduk!