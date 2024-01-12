Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ndeki Kombini 'Özensiz' Bulunan Beren Saat Dillere Fena Düştü!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde İstanbul İçin Son Çağrı filmi ile 'Yılın Sinema Oyuncusu' ödülünü alan Beren Saat'in kombini sosyal medya kullanıcıları tarafından 'özensiz' bulundu. Hadi gelin, güzel oyuncu Beren Saat'in kombinine ve gelen tepkilere birlikte bakalım...👇