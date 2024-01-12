Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ndeki Kombini 'Özensiz' Bulunan Beren Saat Dillere Fena Düştü!
Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ndeki Kombini 'Özensiz' Bulunan Beren Saat Dillere Fena Düştü!
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde İstanbul İçin Son Çağrı filmi ile 'Yılın Sinema Oyuncusu' ödülünü alan Beren Saat'in kombini sosyal medya kullanıcıları tarafından 'özensiz' bulundu. Hadi gelin, güzel oyuncu Beren Saat'in kombinine ve gelen tepkilere birlikte bakalım...👇
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Doğal güzelliği, oyunculuğu ve özel hayatıyla sosyal medya kullanıcılarının daima radarında olan isimlerden biri Beren Saat.
Güzel oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Saat'in bu başarısında dizideki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile olan muhteşem uyumunun oldukça büyük bir etkisi var.
Türk televizyon tarihinin en çok yakıştırılan partnerlerinden olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 13 yılın ardından ilk defa 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi ile tekrardan bir araya geldi.
İkiliyi yıllar sonra bir araya getiren "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gösterilen bir yapım oldu.
Beren Saat, geçtiğimiz saatlerde bu filmdeki başarısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde 'Yılın Sinema Oyuncusu' ödülünü aldı.
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Beren Saat'in bu başarısını tebrik ediyoruz. Fakat başarısı kadar çok konuşulan ödül kombinine de değinmesek olmazdı...
Geceye tarzıyla damga vuran Beren Saat, sosyal medya kullanıcıları tarafından özensiz bulundu. Hatta güzel oyuncunun kombinine 'ödül törenine değil de ilkokul müsamerisine gelmiş' benzetmeleri bile yapıldı.
1. Gelin, Beren Saat'in bu kombinine başka ne gibi yorumlar gelmiş bakalım...👇
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