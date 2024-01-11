Afra Saraçoğlu ve Buçe Buse Kahraman'ın Karşılıklı Dansı Görenlere "Ferit'in Rüyalar" Dedirtti

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, katıldıkları lansmanda karşılıklı dans etti. İkilinin dansını gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.👇