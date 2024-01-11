Afra Saraçoğlu ve Buçe Buse Kahraman'ın Karşılıklı Dansı Görenlere "Ferit'in Rüyalar" Dedirtti
Afra Saraçoğlu ve Buçe Buse Kahraman'ın Karşılıklı Dansı Görenlere "Ferit'in Rüyalar" Dedirtti
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, katıldıkları lansmanda karşılıklı dans etti. İkilinin dansını gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.👇
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri.
Yalı Çapkını sayesinde isimlerini geniş kitlelere duyuran Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Buçe Buse Kahraman attıkları her adımla gündem olmayı başarıyorlar.
Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin karakteri bildiğiniz üzere dizide pek fazla sevilmiyor. Bu sebeple Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, geçtiğimiz sezon sonu diziden ayrılınca SeyFer hayranları rahat bir nefes almıştı.
Ancak hayran kitlesinin huzuru kısa sürdü. Buçe Buse Kahraman diziye bomba gibi bir dönüş yaptı. Hatırlarsanız Pelin'in karnı burnunda Ferit'in karşısına çıkması izleyicileri epey bi üzmüştü.
Tabii dizinin dikkatli izleyicileri 6 aylık hamile Pelin'in Ferit'le birlikte olmamasından yakındığı sahneleri kanıt olarak sunup bebeğin başkasından olabileceğini öne sürdü. Bakalım izleyiciler haklı çıkacak mı? İzleyip göreceğiz...
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Bugün ise dizide birbirlerinden haz etmeyen Pelin ve Seyran gerçek hayatta bir araya geldi. Buçe Buse Kahraman, arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun ev sahipliği yaptığı Elidor lansman gecesine katıldı.
Lansmanda gözler Mert Ramazan Demir'i aradı. Ancak Saraçoğlu, muhabirlerin Mert Ramazan sorularını cevapsız bıraktı.
Lansman gecesine Afra Saraçoğlu ve Buçe Buse Kahraman'ın dansı damga vurdu. İkilinin eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar👇
"Seyro ve Pelo, Ferit'in hareminde eğleniyor" 😂👇
1. Hadi gelin, hep birlikte gelen tepkilere bakalım...👇
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