Gamze Özçelik'ten Küçük Çocuklara Cinsel İstismar Ağı Kuran 'Jeffrey Epstein' Skandalına Tepki!

Dedektif Joseph Recarey'in ifadesine göre Epstein, kurbanlarını masajla kandırdı. İddiaya göre Epstein, reşit olmayan kızları kendi evinde masör ve yardımcı olarak işe aldı ve kurbanlarını modellik vaadiyle kandırdı. Modellik vaadiyle kandırılan kurbanlar, gittikleri özel adada ünlü isimler, siyasiler ve iş insanları tarafından istismara uğratıldı.