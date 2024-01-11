Gamze Özçelik'ten Küçük Çocuklara Cinsel İstismar Ağı Kuran 'Jeffrey Epstein' Skandalına Tepki!
Gamze Özçelik'ten Küçük Çocuklara Cinsel İstismar Ağı Kuran 'Jeffrey Epstein' Skandalına Tepki!
Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu cinsel istismar ağı, dünya gündemine bomba gibi düştü. Epstein dosyasındaki korkunç detaylar kan dondurmaya devam ediyor. Tüm dünyanın ayağa kalktığı bu skandal olaya bir tepki de Gamze Özçelik'ten geldi. 👇
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Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein, 2019 yılında pedofili suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Küçük kız çocuklarına cinsel istismar ağı kurduğu ortaya çıkan Amerikalı milyarder Epstein, bu fuhuş ağı suçlamasından kurtulmak için 2019 yılında intihar etti.
Ancak Epstein skandalı, her geçen gün korkunç detaylarla kan dondurmaya devam ediyor.
Eldeki verilere göre; ABD eski başkanı Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, eski ABD Başkanı Donald Trump ve dünyaca ünlü isimlerin bu ağa dahil olduğu iddia edildi.
Peki Epstein, böylesine büyük bir fuhuş ağını nasıl kurdu? Hadi gelin, bu olayın detaylarına bir bakalım;
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Tüm dünyayı ayağa kaldıran Pedofili Adasında yaşanan bu korkunç skandala birçok isim tepki gösterdi.
Bu olaya kayıtsız kalmayan isimlerden biri de ihtiyaç sahiplerine ettiği yardımlarla adını andığımız ünlü oyuncu Gamze Özçelik oldu.
Gamze Özçelik, X hesabı üzerinden "Çıldırmamak elde değil!!" notunu düşerek tepki gösterdi.👇
Bakalım bu işin sonu nerelere gidecek? İpin ucu kimlere dokunacak...
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kadının kısacık twitini basın açıklaması yapmış gibi lanse etmeniz?
Bir sıkma başın yazdığı bir tane twiti burada haber diye sunmaya utanmadınız mı ?