Jeffrey Epstein'ın Kardeşinden Dehşete Düşüren Açıklama: "Sadece İyi Vakit Geçiriyordu..."
Jeffrey Epstein'ın Kardeşinden Dehşete Düşüren Açıklama: "Sadece İyi Vakit Geçiriyordu..."
Kaynak: https://www.businessinsider.com/jeffr...
Son günlerde dünya gündemine oturan Jeffrey Epstein davasıyla ilgili ortaya çıkan gelişmeler hepimizi dehşete düşürüyor. Yaşananları yakından takip ederken Jeffrey Epstein'ın kardeşi Mark Epstein'in açıklaması da gündem oldu. Detaylar içeriğimizde...👇
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Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi şüphesiz Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ağı kurduğu dava oldu.
Birçok ünlü ismin de yer aldığı Amerikalı milyarderin davasıyla ilgili her ayrıntı gündem olurken Jeffrey Epstein'ın abisinden açıklama geldi.
Jeffrey Epstein'ın kardeşi Mark Epstein, pedofili davasıyla ilgili seks ticareti sorularına "sadece iyi vakit geçirdiğini" söyledi. Epstein, geçtiğimiz Salı günü News Nation'ın "On Balance" programında kardeşi hakkındaki davayla ilgili şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda "Yaşananlar bana mantıklı gelmiyor" dedi.
Mark Epstein, Jeffrey Epstein hakkındaki taciz ve insan ticareti iddialarına karşı çıktı.
Epstein, aynı zamanda kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia ederek "intihar olduğu söylenerek üstü kapatıldı" imasında bulundu ve dönemin başkanı Donald Trump'ı hedef gösterdi.
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