"ABD'deki Epstein Davası Gibi": Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne Levent ve Cüneyd Arasındaki Diyalog Damga Vurdu

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin büyük beğenisini kazanan Kızıl Goncalar, son bölümüyle yine nefes kesti. Cüneyd'in Zeynep'i kaçırarak ne yapmaya çalıştığını başta anlayamasak da bölüm içinde yaşananlar ve Cüneyd'in açığa çıkan sırrı, konu ile ilgili ipuçları verdi. Bölüme Cüneyd ve Levent arasında geçen diyaloglar damga vurdu.