"ABD'deki Epstein Davası Gibi": Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne Levent ve Cüneyd Arasındaki Diyalog Damga Vurdu
"ABD'deki Epstein Davası Gibi": Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne Levent ve Cüneyd Arasındaki Diyalog Damga Vurdu
Yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin büyük beğenisini kazanan Kızıl Goncalar, son bölümüyle yine nefes kesti. Cüneyd'in Zeynep'i kaçırarak ne yapmaya çalıştığını başta anlayamasak da bölüm içinde yaşananlar ve Cüneyd'in açığa çıkan sırrı, konu ile ilgili ipuçları verdi. Bölüme Cüneyd ve Levent arasında geçen diyaloglar damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızıl Goncalar son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı.
Dizide geçen hemen her diyalog o kadar etkileyici yazılmış ki izlerken düşünmeden edemiyorsunuz.
Özellikle Cüneyd ve Levent arasındaki diyalogları merakla bekleyen izleyici bu hafta da istediğini aldı!
Sahnede tabiat ve fıtrat arasındaki fark üzerine konuşuyor gibi görünseler de aslında gündemdeki Epstein davası ve sosyal medyanın etkileri gibi pek çok konuya değiniyor ikili.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sahneye sosyal medyadan yorum yağdı!
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda