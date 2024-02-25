Survivor'dan Sakatlanarak Ayrılmasının Bir Plan Olduğu İddia Edilen Turbo Turabi'den "Heves" Göndermesi
Survivor'dan Sakatlanarak Ayrılmasının Bir Plan Olduğu İddia Edilen Turbo Turabi'den "Heves" Göndermesi
Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananların hızına yetişmek neredeyse imkansız. Her bölüm ayrı bir kaos, her bölüm ayrı bir karmaşa. Yalnızca yarışmadakilerin değil, yarışmadan ayrılanların da yaptıklarını konuşmaktan dilimizde tüy bitti. Survivor'dan çıkıp yoğun bakıma kaldırılan Turabi de son paylaşımlarıyla gündemimizden düşmüyor.
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Survivor All Star'da en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de elbette Turabi Çamkıran yani Turbo Turabi'ydi.
2014 yılında Survivor'da ilk şampiyonluğunu yaşayan ve ardından 2015 yılında da ikinci kez kupayı kaldıran Turabi, son yıllarda sosyal medyada yaptığı müstehcen paylaşımlarla adından söz ettiriyordu.
2024 All Star sezonuna katılıp katılmayacağı başlangıçta kesin olmayan, hatta yarışmaya katılmayacağını kendi ağzıyla duyuran Turabi, değneğiyle adadaki yerini alarak herkesi şaşırtmıştı.
Sağlık sorunları daha fazla yarışmasına müsaade etmeyen Turabi, sağlık kontrolleri için adadan ayrılmış ve bir daha dönememişti. Turabi ise yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.
Ardından sosyal medya hesabı üzerinden bu durumu doğrulamış ve "Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" demişti.
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Yarışmacılar Turabi Çamkıran'ın iyileşerek Survivor'a geri dönmesini beklerken, fenomen yarışmacı sosyal medyada hevesinin kursağında kaldığına dair paylaşımlarını sürdürdü!
Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Turabi son olarak "Garibanlıktan devamke." yazdığı Survivor pozlarını yayınladı.
Takipçileri ise Turabi'nin geri döneceklerine inandıklarını, ters köşe yapma ihtimalini konuşurken yarışmanın tadının kalmadığını söyledi.
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