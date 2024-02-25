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Survivor'dan Sakatlanarak Ayrılmasının Bir Plan Olduğu İddia Edilen Turbo Turabi'den "Heves" Göndermesi

Survivor'dan Sakatlanarak Ayrılmasının Bir Plan Olduğu İddia Edilen Turbo Turabi'den "Heves" Göndermesi

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.02.2024 - 18:23

Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananların hızına yetişmek neredeyse imkansız. Her bölüm ayrı bir kaos, her bölüm ayrı bir karmaşa. Yalnızca yarışmadakilerin değil, yarışmadan ayrılanların da yaptıklarını konuşmaktan dilimizde tüy bitti. Survivor'dan çıkıp yoğun bakıma kaldırılan Turabi de son paylaşımlarıyla gündemimizden düşmüyor.

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Survivor All Star'da en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de elbette Turabi Çamkıran yani Turbo Turabi'ydi.

Survivor All Star'da en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de elbette Turabi Çamkıran yani Turbo Turabi'ydi.

Önceden katıldığı sezonlarda parkur başarılarıyla, özlü sözleriyle, ağır abi tavırlarıyla dikkat çeken Turabi'nin All Star'a katılıp katılmayacağı başlangıçta meçhuldü bildiğiniz gibi.

2014 yılında Survivor'da ilk şampiyonluğunu yaşayan ve ardından 2015 yılında da ikinci kez kupayı kaldıran Turabi, son yıllarda sosyal medyada yaptığı müstehcen paylaşımlarla adından söz ettiriyordu.

2014 yılında Survivor'da ilk şampiyonluğunu yaşayan ve ardından 2015 yılında da ikinci kez kupayı kaldıran Turabi, son yıllarda sosyal medyada yaptığı müstehcen paylaşımlarla adından söz ettiriyordu.

2014, 2015, 2018 yıllarında Survivor parkurlarında koşturan ve iki birincilik elde eden Turabi, birkaç dizide rol almasının ardından yurt dışına taşınmış ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye başlamıştı.

2024 All Star sezonuna katılıp katılmayacağı başlangıçta kesin olmayan, hatta yarışmaya katılmayacağını kendi ağzıyla duyuran Turabi, değneğiyle adadaki yerini alarak herkesi şaşırtmıştı.

2024 All Star sezonuna katılıp katılmayacağı başlangıçta kesin olmayan, hatta yarışmaya katılmayacağını kendi ağzıyla duyuran Turabi, değneğiyle adadaki yerini alarak herkesi şaşırtmıştı.

Yarışmada önceki sezonlara kıyasla daha sakin ve sessiz duran Turabi, yine konseylerde yazdıkları ve söyledikleriyle gündeme geliyor ve 'buradayım' diyordu.

Sağlık sorunları daha fazla yarışmasına müsaade etmeyen Turabi, sağlık kontrolleri için adadan ayrılmış ve bir daha dönememişti. Turabi ise yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

Sağlık sorunları daha fazla yarışmasına müsaade etmeyen Turabi, sağlık kontrolleri için adadan ayrılmış ve bir daha dönememişti. Turabi ise yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

Acun Ilıcalı yaptığı acil durum konseyinde Turabi'nin sakatlığının ilerlediğini ve yarışmaya veda etmek zorunda olduğunu açıklamıştı.

Ardından sosyal medya hesabı üzerinden bu durumu doğrulamış ve "Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" demişti.

Ardından sosyal medya hesabı üzerinden bu durumu doğrulamış ve "Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" demişti.

Bu sırada sosyal medyada ve diğer yarışmacılar arasında çok konuşulan bir iddia gündeme gelmiş, Turabi'nin zaten anlaşmalı bir şekilde Survivor'a katıldığı söylenmişti.

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Yarışmacılar Turabi Çamkıran'ın iyileşerek Survivor'a geri dönmesini beklerken, fenomen yarışmacı sosyal medyada hevesinin kursağında kaldığına dair paylaşımlarını sürdürdü!

Yarışmacılar Turabi Çamkıran'ın iyileşerek Survivor'a geri dönmesini beklerken, fenomen yarışmacı sosyal medyada hevesinin kursağında kaldığına dair paylaşımlarını sürdürdü!

'My heves stay my kursak again!.'

Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Turabi son olarak "Garibanlıktan devamke." yazdığı Survivor pozlarını yayınladı.

Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Turabi son olarak "Garibanlıktan devamke." yazdığı Survivor pozlarını yayınladı.

'Parayı bulunca sosyete olim dedim, aklıma nenemin beni leğende yıkarken ki hallerim geldi vazgeçtim. Garibanlıktan devamke.'

Takipçileri ise Turabi'nin geri döneceklerine inandıklarını, ters köşe yapma ihtimalini konuşurken yarışmanın tadının kalmadığını söyledi.

Takipçileri ise Turabi'nin geri döneceklerine inandıklarını, ters köşe yapma ihtimalini konuşurken yarışmanın tadının kalmadığını söyledi.

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