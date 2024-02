Survivor'dan Sakatlanarak Ayrılmasının Bir Plan Olduğu İddia Edilen Turbo Turabi'den "Heves" Göndermesi

Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananların hızına yetişmek neredeyse imkansız. Her bölüm ayrı bir kaos, her bölüm ayrı bir karmaşa. Yalnızca yarışmadakilerin değil, yarışmadan ayrılanların da yaptıklarını konuşmaktan dilimizde tüy bitti. Survivor'dan çıkıp yoğun bakıma kaldırılan Turabi de son paylaşımlarıyla gündemimizden düşmüyor.