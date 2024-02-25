Survivor'da Ortalık Yine Karıştı: Bu Kez de Nagihan ile Merve Arasında İpler Koptu
Survivor'da Ortalık Yine Karıştı: Bu Kez de Nagihan ile Merve Arasında İpler Koptu
Survivor All Star 2024'ün nefesleri kesen 42. bölümünde, adanın iki güçlü yarışmacısı Merve ve Nagihan'ın tansiyonu yükselten kavgası ekranlara damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen yarışmada gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Son olarak Batuhan Karacakaya'nın dahil olduğu dahil olduğu programda tansiyon yükseldi.
Bu sezon girdiği tartışmalar ve çıkışlarıyla adından söz ettiren hatta neredeyse diskalifiye olacak olan Nagihan, bu kez de Merve ile kavga etti.
Eşlemeler yapıldıktan sonra Merve'nin "alaycı" gülüşüne takılan Nagihan kendini tutamadı ve "insanın motivasyonunu yere indirme" dedi.
Merve, Özgür ile oynamayacağını söyleyerek "Hadi oynatın lan oynamıyorum" dedi.
"Ben başkalarına benzemem" sözleriyle ikili gittikçe birbirine yakınlaşırken Nagihan'ın "Gel ağzıma gir" demesi tartışmayı daha da alevlendirdi yarışmacılar, araya girmek zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın