Kafayı Fena Takmış: Survivor Yunus Emre'nin Karısından Aleyna'nın Performansına Yorum Geldi

Survivor All Star'daki kaos yarışma dışına da taşmıştı. Favori yarışmacılardan Yunus Emre'nin karısı Beria Gözen'in Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki paylaşımları gündemden düşmezken şimdi de Aleyna'nın performansı hakkında paylaşım yaptı.