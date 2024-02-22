Kafayı Fena Takmış: Survivor Yunus Emre'nin Karısından Aleyna'nın Performansına Yorum Geldi
Kafayı Fena Takmış: Survivor Yunus Emre'nin Karısından Aleyna'nın Performansına Yorum Geldi
Survivor All Star'daki kaos yarışma dışına da taşmıştı. Favori yarışmacılardan Yunus Emre'nin karısı Beria Gözen'in Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki paylaşımları gündemden düşmezken şimdi de Aleyna'nın performansı hakkında paylaşım yaptı.
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Survivor All Star 2024 gelmiş geçmiş en kavgalı sezon olmaya devam ederken, tartışmalar adayla sınırlı kalmıyor.
Yarışmanın popüler isimlerinden Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, Survivor'ın sıkı takipçilerinden biri olurken, yarışma hakkında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.
Eşi Yunus Emre'nin takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla yakın arkadaş olmasından rahatsız olan Beria Gözen, Aleyna'ya tehditvari göndermeler yapmıştı.
Aleyna nefretinin yarışmadan çok daha öncesine dayandığını da anlatan Beria paylaşımlarına aralıksız devam ederken, son paylaşımında bu defa Aleyna'nın yarışma performansına dikkat çekti.
Aleyna'nın sayı aldığı anları "Çok şükür günler sonra sayı aldı" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşan Beria'ya haliyle Survivor izleyicilerinden yorum yağdı.
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İşte o yorumlardan bazıları:
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