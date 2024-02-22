Kimse Beklemiyordu: Kanal D'nin İddialı Dizisine Şaşırtan Final Kararı!
Kimse Beklemiyordu: Kanal D'nin İddialı Dizisine Şaşırtan Final Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Yeni yayın döneminde ekranlara gelen dizilerin büyük çoğunluğu yaptıkları erken finallerle şaşırtıyor. Kanal D'nin iddialı dizisi de final yapan diziler kervanına katıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Eylül'de başlayan yeni yayın dönemiyle beraber yayın hayatına başlayan dizilerin büyük çoğunluğu erken final kararıyla izleyenleri şaşırtırken, son final haberi Kanal D'den geldi.
Dizilerin final haberleri her hafta gelmeye devam ederken, Kanal D'nin iddialı dizilerinden biri için ani final kararı alındı.
O dizi ise henüz 2 bölüm yayınlanan Senden Önce!
Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinde yer aldığı Senden Önce, 2 haftadır beklenen reyting başarısını bir türlü elde edemedi.
İlgi çekici konusuna rağmen reytinglerde ilk 10'a bile giremeyen dizi için Kanal D sonunda kararını açıkladı ve Senden Önce'nin 3. bölümüyle final yapmasına karar verildi.
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