Survivor All Star'da Merve Aydın'ın Oyun Sonrası Gittikçe Garipleşen Sevinci Dalga Konusu Oldu!
Survivor All Star'da Merve Aydın'ın Oyun Sonrası Gittikçe Garipleşen Sevinci Dalga Konusu Oldu!
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Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri Merve Aydın. Yarışmaya beşinci kez katılmasının da büyük bir etkisi var bunda.
Ancak çocuğunu bırakıp katıldığı için son iki seferde fazlasıyla eleştiriye maruz kaldı.
Tüm eleştirilere rağmen iddiasından hiçbir şey eksiltmeyen Merve'yi bu kez gündeme getiren daha önce olduğu gibi kazandığı yarışmalar sonrası yaptığı sevinç oldu.
Ancak bu kez öyle bir sevinç yaptı ki arkadaşları "Daha kötüsü geldi. Merve yapma!" diye uyarıda bulunmak zorunda kaldılar 😅
Merve'nin bu garip sevincine yorum yağdı!
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Siz bu sevinci nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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