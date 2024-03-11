Hırsızlık Yapan Poyraz'ın Cezasını Az Bulan Eski Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik, Acun Ilıcalı'ya Seslendi

'Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoru özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde. Herkesin ne kadar aldığı da Instagram'da çarşaf çarşaf yazdı biliyorsunuz... Böyle ödül cezaları verileceğine 'senin bir haftalığını kesiyorum' dese Acun bey, bakın bakalım çalmalar çırpmalar bu denli oluşabiliyor mu?'