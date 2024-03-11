Hırsızlık Yapan Poyraz'ın Cezasını Az Bulan Eski Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik, Acun Ilıcalı'ya Seslendi
Hırsızlık Yapan Poyraz'ın Cezasını Az Bulan Eski Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik, Acun Ilıcalı'ya Seslendi
Dominikli birinin evinden yiyecek ve içecek çaldığı ortaya çıkan Survivor yarışmacısı Poyraz'ın aldığı ceza, eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'i tatmin etmedi. Keklik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda konuyu 'haftalıklara' getirdi ve Acun Ilıcalı'ya yeni ceza önerisinde bulundu!
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Kavgasız, gürültüsüz, olaysız bir gün geçmeyen Survivor'da yine tarihe geçecek bir olay yaşandı!
Acun Ilıcalı'nın Poyraz'a Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir ceza verileceğini söylediği Acil Durum Konseyi'ni gösteren fragman herkesin Poyraz'ın suçunun ne olduğunu merak etmesine sebep olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı Poyraz'ın suçunun ne olduğunu açıkladı ve herkes bir dumura uğradı...
Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli birinin silahla korunan evine girerek içki ve yiyecek çaldığını, polise şikayet edilmesine de kendisinin engel olduğunu söyledi.
Önce 15 ödülden men edilen Poyraz'ın cezası kendisine ortaklık edenler de olduğu için 10 ödüle düşürüldü.
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Poyraz'ın hırsızlığına sosyal medyada tepkiler büyürken, konuya dair bir yorum da eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten geldi.
Meseleye hemen dahil olan ve Instagram hesabından hikayeler paylaşan Evrim Keklik, sözlerine "Bu çalmanın çırpmanın artık suyu çıktı, kimsenin korkusu da kalmadı. Yeriz cezamızı otururuz aşağıya diyorlar" diyerek başladı.
Ardından konuyu yarışma süresi boyunca aldıkları haftalıklara getirerek, Poyraz'ın cezasını az bulduğunu belirtti. Ve Acun Ilıcalı'ya yeni ceza önerisinde bulundu:
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Evrim'i survivor ekstra alın... Reytingleri üçe katlar... 👍👏
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