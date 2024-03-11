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Hırsızlık Yapan Poyraz'ın Cezasını Az Bulan Eski Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik, Acun Ilıcalı'ya Seslendi

Hırsızlık Yapan Poyraz'ın Cezasını Az Bulan Eski Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik, Acun Ilıcalı'ya Seslendi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
11.03.2024 - 23:34

Dominikli birinin evinden yiyecek ve içecek çaldığı ortaya çıkan Survivor yarışmacısı Poyraz'ın aldığı ceza, eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'i tatmin etmedi. Keklik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda konuyu 'haftalıklara' getirdi ve Acun Ilıcalı'ya yeni ceza önerisinde bulundu!

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Kavgasız, gürültüsüz, olaysız bir gün geçmeyen Survivor'da yine tarihe geçecek bir olay yaşandı!

Kavgasız, gürültüsüz, olaysız bir gün geçmeyen Survivor'da yine tarihe geçecek bir olay yaşandı!

Acun Ilıcalı'nın Poyraz'a Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir ceza verileceğini söylediği Acil Durum Konseyi'ni gösteren fragman herkesin Poyraz'ın suçunun ne olduğunu merak etmesine sebep olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın Poyraz'a Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir ceza verileceğini söylediği Acil Durum Konseyi'ni gösteren fragman herkesin Poyraz'ın suçunun ne olduğunu merak etmesine sebep olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı Poyraz'ın suçunun ne olduğunu açıkladı ve herkes bir dumura uğradı...

Geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı Poyraz'ın suçunun ne olduğunu açıkladı ve herkes bir dumura uğradı...

Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli birinin silahla korunan evine girerek içki ve yiyecek çaldığını, polise şikayet edilmesine de kendisinin engel olduğunu söyledi.

Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli birinin silahla korunan evine girerek içki ve yiyecek çaldığını, polise şikayet edilmesine de kendisinin engel olduğunu söyledi.

Önce 15 ödülden men edilen Poyraz'ın cezası kendisine ortaklık edenler de olduğu için 10 ödüle düşürüldü.

Önce 15 ödülden men edilen Poyraz'ın cezası kendisine ortaklık edenler de olduğu için 10 ödüle düşürüldü.

Kaçıranlarınız için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Poyraz'ın hırsızlığına sosyal medyada tepkiler büyürken, konuya dair bir yorum da eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten geldi.

Poyraz'ın hırsızlığına sosyal medyada tepkiler büyürken, konuya dair bir yorum da eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten geldi.

Meseleye hemen dahil olan ve Instagram hesabından hikayeler paylaşan Evrim Keklik, sözlerine "Bu çalmanın çırpmanın artık suyu çıktı, kimsenin korkusu da kalmadı. Yeriz cezamızı otururuz aşağıya diyorlar" diyerek başladı.

Ardından konuyu yarışma süresi boyunca aldıkları haftalıklara getirerek, Poyraz'ın cezasını az bulduğunu belirtti. Ve Acun Ilıcalı'ya yeni ceza önerisinde bulundu:

Ardından konuyu yarışma süresi boyunca aldıkları haftalıklara getirerek, Poyraz'ın cezasını az bulduğunu belirtti. Ve Acun Ilıcalı'ya yeni ceza önerisinde bulundu:

'Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoru özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde. Herkesin ne kadar aldığı da Instagram'da çarşaf çarşaf yazdı biliyorsunuz... Böyle ödül cezaları verileceğine 'senin bir haftalığını kesiyorum' dese Acun bey, bakın bakalım çalmalar çırpmalar bu denli oluşabiliyor mu?'

👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Halil Değerli

Evrim'i survivor ekstra alın... Reytingleri üçe katlar... 👍👏

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Herkes ünlü anasını satayım herkesss. Geçen gün birisi markette eski yarışma programı Ütopyanın yarışmacısı olduğunu söyledi, diğeri yemekteyiz'e katılmış, T... Devamını Gör