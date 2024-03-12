Survivor Poyraz'ın Elini Kolunu Sallayarak Yaptığı Hırsızlığa Güldüren Parodi

Survivor All Star'ın en şaşırtan olaylarından biri geçtiğimiz günlerde yaşandı ve mavi takım yarışmacılarından Poyraz'ın Dominik yerli halkının evine girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu olayda son derece rahat olan Poyraz'ın o anları parodi videoya konu oldu.