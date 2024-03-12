Survivor Poyraz'ın Elini Kolunu Sallayarak Yaptığı Hırsızlığa Güldüren Parodi
Survivor Poyraz'ın Elini Kolunu Sallayarak Yaptığı Hırsızlığa Güldüren Parodi
Survivor All Star'ın en şaşırtan olaylarından biri geçtiğimiz günlerde yaşandı ve mavi takım yarışmacılarından Poyraz'ın Dominik yerli halkının evine girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu olayda son derece rahat olan Poyraz'ın o anları parodi videoya konu oldu.
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Survivor All Star'ın son bölümüne mavi takım yarışmacısı Poyraz damgasını vurdu.
Adadan Dominik yerlilerinin yaşadığı bölgeye yürüyüp evlerden yiyecek ve içecek çaldığı tespit edilen Poyraz, bir ev sahibinin kendisini ihbar etmesi sonucu yakalanırken o anlar herkesi şaşırtmıştı.
Poyraz'ın bu hareketinin Survivor ekibi tarafından asla fark edilmemesi bir yana Poyraz'ın elini kolunu sallayarak hırsızlık yapması kısa sürede goygoy malzemesi olurken, bir kullanıcı Poyraz'ın hırsızlık olayının parodi videosunu çekti.
Evlerden ketçap ve mayonez çaldığını da söyleyen Poyraz'ın o anlarının parodisi kısa sürede viral olurken, elbette pek çok yorum da geldi.
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