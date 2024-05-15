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İlk Kavgadan Önce Burcunu Öğrenin! Evlenmeden Hangi Burcun Kızdığında Nasıl Olduğunu Bilmelisiniz!

İlk Kavgadan Önce Burcunu Öğrenin! Evlenmeden Hangi Burcun Kızdığında Nasıl Olduğunu Bilmelisiniz!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.05.2024 - 19:52

İkili ilişkilerde burç uyumlarını pek çoğumuz önemsiyoruz. Fakat çoğu zaman karşımızdaki kişiyi neyin kızdırabileceğini ya da kızdığında nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Oysa, ilişkilerin en kritik anları kavgalar ve öfke anlarıdır. Peki, hangi burç neden sinirlenir? Sinirlendiğinde nasıl tepki veriri? 

Evlenmeden önce partnerinin burcuna göre, öfkeliyken nasıl tepki vereceğini merak edenler için '@13burctahmin' kullanıcı adlı X hesabından detaylı bir çalışma geldi. 

Gelin, bakalım biricik aşkınız öfkelenince ne oluyor? 👇

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Koç Burçları Neden Öfkelenir?

Koç Burçları Neden Öfkelenir?

Koç burçları, aceleci ve sabırsızdır. Bu yüzden bir şeylerin yavaş ilerlemesine asla tahammül edemezler. Özellikle beklemek zorunda kaldıklarında çabuk sinirlenirler ve patlayıcı tepkiler verebilirler.

Öfkeli bir Koç burcunun: Hareketleri, sözlerinden daha gürültülüdür 👇

Öfkeli bir Koç burcunun: Hareketleri, sözlerinden daha gürültülüdür 👇

Boğa Burçları Neden Öfkelenir?

Boğa Burçları Neden Öfkelenir?

Boğa burçları, istikrar ve güvenliklerine çok değer verirler. Bu yüzden değişiklik ve belirsizlik onları rahatsız eder. Güvendikleri bir şeyin değiştiğini veya alıştıkları düzenin bozulmaya başladığını fark ettiklerinde kızgınlık gösterebilirler ve inatçılık yaparak direnirler.

Öfkeli bir Boğa burcu: Sanki kımıldamayan bir duvardır👇

Öfkeli bir Boğa burcu: Sanki kımıldamayan bir duvardır👇

İkizler Burçları Neden Öfkelenir?

İkizler Burçları Neden Öfkelenir?

İkizler burçları, özgürlüklerine düşkündürler. Hiçbir koşulda ya da sebeple kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Kendilerini sıkışmış hissettiklerinde öfke patlamaları yaşayabilirler ve aniden tepki verebilirler.

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Öfkeli bir İkizler burcu: Alaycı ve soğuktur👇

Öfkeli bir İkizler burcu: Alaycı ve soğuktur👇

Yengeç Burçları Neden Öfkelenir?

Yengeç Burçları Neden Öfkelenir?

Yengeç burçları, duygusal ve hassastır. Bu yüzden sevdiklerinden gelen eleştiriler onları derinden yaralar. Aile veya yakın çevrelerinden biri onları incittiğinde içine kapanabilirler ve pasif-agresif davranışlar sergileyebilirler.

Öfkeli bir Yengeç burcu: En küçük kırgınlıkları dahi hatırlar, hatırlatır👇

Öfkeli bir Yengeç burcu: En küçük kırgınlıkları dahi hatırlar, hatırlatır👇

Aslan Burçları Neden Öfkelenir?

Aslan Burçları Neden Öfkelenir?

Aslan burçları, gururlu ve kendine güvenlidir. Bu yüzden saygısızlık veya küçük düşürülme onları kızdırır. Kendilerini değersiz hissettiklerinde ise dramatik ve yüksek sesli tepkiler verebilirler.

Öfkeli bir Aslan burcu: Tiyatral seviyede drama yapar👇

Öfkeli bir Aslan burcu: Tiyatral seviyede drama yapar👇
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Başak Burçları Neden Öfkelenir?

Başak Burçları Neden Öfkelenir?

Başak burçları, detaycı ve mükemmeliyetçidir. Bu yüzden düzensizlik ve kaos onları sinirlendirir. İşlerin istedikleri gibi gitmediğini gördüklerinde eleştirel ve sabırsız olabilirler.

Öfkeli bir Başak burcu: Eleştirileriyle en sert yaraları açar👇

Öfkeli bir Başak burcu: Eleştirileriyle en sert yaraları açar👇

Terazi Burçları Neden Öfkelenir?

Terazi Burçları Neden Öfkelenir?

Terazi burçları, uyum ve dengeye önem verirler. Bu yüzden çatışma ve adaletsizlik onları rahatsız eder. Haksızlığa uğradıklarını hissettiklerinde pasif-agresif davranışlar sergileyebilirler ve tartışmadan kaçınmak isteyebilirler.

Öfkeli bir Terazi burcu: Bir anda tüm dengeleri bozar👇

Öfkeli bir Terazi burcu: Bir anda tüm dengeleri bozar👇

Akrep Burçları Neden Öfkelenir?

Akrep Burçları Neden Öfkelenir?

Akrep burçları, tutkulu ve kontrolcüdür. Bu yüzden ihanet ve güven kaybı onları derinden yaralar. Birine güvendiklerinde ve bu güven ihlal edildiğinde intikamcı ve kinci davranışlar sergileyebilirler.

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Öfkeli bir Akrep burcunun: İntikamına hazır olun👇

Öfkeli bir Akrep burcunun: İntikamına hazır olun👇

Yay Burçları Neden Öfkelenir?

Yay Burçları Neden Öfkelenir?

Yay burçları, bağımsız ve özgürlüğüne düşkündür. Bu yüzden kısıtlanmaktan ve baskı altında kalmaktan hoşlanmazlar. Özgürlükleri tehdit edildiğinde sabırsız ve patlayıcı tepkiler verebilirler.

Öfkeli bir Yay burcu: Kaçmaya hazırdır 👇

Öfkeli bir Yay burcu: Kaçmaya hazırdır 👇

Oğlak Burçları Neden Öfkelenir?

Oğlak Burçları Neden Öfkelenir?

Oğlak burçları, disiplinli ve sorumluluk sahibidir. Bu yüzden tembellik ve ciddiyetsizlik onları kızdırır. Çevrelerindeki insanların sorumluluklarını yerine getirmediğini gördüklerinde sert ve eleştirel olabilirler.

Öfkeli bir Oğlak burcu: Soğuk, sert ve yargılayıcıdır👇

Öfkeli bir Oğlak burcu: Soğuk, sert ve yargılayıcıdır👇
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Kova Burçları Neden Öfkelenir?

Kova Burçları Neden Öfkelenir?

Kova burçları, bağımsız düşünceli ve yenilikçidir. Bu yüzden dar görüşlülük ve sığ düşünceler onları rahatsız eder. Fikirlerinin reddedildiğini veya küçümsendiğini hissettiklerinde soğuk ve mesafeli davranabilirler.

Öfkeli bir Kova burcu: Görmezden gelerek cezalandırır 👇

Öfkeli bir Kova burcu: Görmezden gelerek cezalandırır 👇

Balık Burçları Neden Öfkelenir?

Balık Burçları Neden Öfkelenir?

Balık burçları, duyarlı ve empatik insanlardır. Bu yüzden anlayışsızlık ve sertlik onları derinden etkiler. Duygularını ifade ettiklerinde ciddiye alınmadıklarını hissettiklerinde içlerine kapanabilirler ve duygusal tepkiler verebilirler.

Öfkeli bir Balık burcu: Karanlık senaryolar yazar ve affetmez 👇

Öfkeli bir Balık burcu: Karanlık senaryolar yazar ve affetmez 👇

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