İlk Kavgadan Önce Burcunu Öğrenin! Evlenmeden Hangi Burcun Kızdığında Nasıl Olduğunu Bilmelisiniz!

İkili ilişkilerde burç uyumlarını pek çoğumuz önemsiyoruz. Fakat çoğu zaman karşımızdaki kişiyi neyin kızdırabileceğini ya da kızdığında nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Oysa, ilişkilerin en kritik anları kavgalar ve öfke anlarıdır. Peki, hangi burç neden sinirlenir? Sinirlendiğinde nasıl tepki veriri?

Evlenmeden önce partnerinin burcuna göre, öfkeliyken nasıl tepki vereceğini merak edenler için '@13burctahmin' kullanıcı adlı X hesabından detaylı bir çalışma geldi.

Gelin, bakalım biricik aşkınız öfkelenince ne oluyor? 👇