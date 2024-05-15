İlk Kavgadan Önce Burcunu Öğrenin! Evlenmeden Hangi Burcun Kızdığında Nasıl Olduğunu Bilmelisiniz!
İlk Kavgadan Önce Burcunu Öğrenin! Evlenmeden Hangi Burcun Kızdığında Nasıl Olduğunu Bilmelisiniz!
İkili ilişkilerde burç uyumlarını pek çoğumuz önemsiyoruz. Fakat çoğu zaman karşımızdaki kişiyi neyin kızdırabileceğini ya da kızdığında nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Oysa, ilişkilerin en kritik anları kavgalar ve öfke anlarıdır. Peki, hangi burç neden sinirlenir? Sinirlendiğinde nasıl tepki veriri?
Evlenmeden önce partnerinin burcuna göre, öfkeliyken nasıl tepki vereceğini merak edenler için '@13burctahmin' kullanıcı adlı X hesabından detaylı bir çalışma geldi.
Gelin, bakalım biricik aşkınız öfkelenince ne oluyor? 👇
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Koç Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Koç burcunun: Hareketleri, sözlerinden daha gürültülüdür 👇
Boğa Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Boğa burcu: Sanki kımıldamayan bir duvardır👇
İkizler Burçları Neden Öfkelenir?
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Öfkeli bir İkizler burcu: Alaycı ve soğuktur👇
Yengeç Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Yengeç burcu: En küçük kırgınlıkları dahi hatırlar, hatırlatır👇
Aslan Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Aslan burcu: Tiyatral seviyede drama yapar👇
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Başak Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Başak burcu: Eleştirileriyle en sert yaraları açar👇
Terazi Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Terazi burcu: Bir anda tüm dengeleri bozar👇
Akrep Burçları Neden Öfkelenir?
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Öfkeli bir Akrep burcunun: İntikamına hazır olun👇
Yay Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Yay burcu: Kaçmaya hazırdır 👇
Oğlak Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Oğlak burcu: Soğuk, sert ve yargılayıcıdır👇
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Kova Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Kova burcu: Görmezden gelerek cezalandırır 👇
Balık Burçları Neden Öfkelenir?
Öfkeli bir Balık burcu: Karanlık senaryolar yazar ve affetmez 👇
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