Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ünlü Astrolog Beşiktaş'ın Kupa Zaferini Aylar Önceden Bildi! Peki Şampiyonluk Tahmini Doğru Çıkacak mı?

Ünlü Astrolog Beşiktaş'ın Kupa Zaferini Aylar Önceden Bildi! Peki Şampiyonluk Tahmini Doğru Çıkacak mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.05.2024 - 01:22

Ünlü astrolog Meral Güven, geçtiğimiz aylarda, bu sezon spor dünyasında görülenin dışında farklı gelişmeler olacağından söz etmişti. Dokuz ay önce Yeni Açık Youtube kanalında, 2023-2024 yılı sezonunu yorumlayan Meral Güven, 23 Mayıs'ta gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananını tahmin etti! Gerçekleşen bu tahminin ardından astroloğun, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesine dair yorumları da merak edildi. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

23 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Türkiye Kupası Final mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı.

23 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Türkiye Kupası Final mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı.

Beşiktaş, Trabzonspor’u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı. Beşiktaş’a kupayı getiren golleri ise Rashid Gezzal, Salih Uçan ve Al Musrati attı. Trabzonspor’un topu ağlara gönderen oyuncuları ise Onuchou ve Pepe oldu.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmasıyla, astroloji bir kez daha gerçekleşen kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekti!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmasıyla, astroloji bir kez daha gerçekleşen kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekti!

Astrolog Meral Güven'in 12 Ağustos 2023 tarihinde katılıdığı Yeni Açık Youtube kanalında bulunduğu kehanetin gerçekleşmesi, şampiyonluğu kim kazanır sorusunun yanıtını da akıllara getirdi.

Galatasaray mı Şampiyon Olacak, Yoksa Fenerbahçe mi?

Galatasaray mı Şampiyon Olacak, Yoksa Fenerbahçe mi?

Güven, 'Kartlarımla bu konuyu çok ciddi şekilde istişare ettim. Defalarca kez sordum, görülerimde keza öyle değişmedi' diyerek Fenerbahçe'nin iki yıl üst üste şampiyon olacağını ifade etti.

Astrolog Meral Güven'den Yeni Şampiyonluk Açıklamasını da Burada Bulabilirsiniz 👇

İşte, astrolog Meral Güven'in o açıklamaları

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
2
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın