Ünlü Astrolog Beşiktaş'ın Kupa Zaferini Aylar Önceden Bildi! Peki Şampiyonluk Tahmini Doğru Çıkacak mı?
Ünlü Astrolog Beşiktaş'ın Kupa Zaferini Aylar Önceden Bildi! Peki Şampiyonluk Tahmini Doğru Çıkacak mı?
Ünlü astrolog Meral Güven, geçtiğimiz aylarda, bu sezon spor dünyasında görülenin dışında farklı gelişmeler olacağından söz etmişti. Dokuz ay önce Yeni Açık Youtube kanalında, 2023-2024 yılı sezonunu yorumlayan Meral Güven, 23 Mayıs'ta gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananını tahmin etti! Gerçekleşen bu tahminin ardından astroloğun, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesine dair yorumları da merak edildi.
İşte, detaylar...
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23 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Türkiye Kupası Final mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmasıyla, astroloji bir kez daha gerçekleşen kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekti!
Galatasaray mı Şampiyon Olacak, Yoksa Fenerbahçe mi?
İşte, astrolog Meral Güven'in o açıklamaları
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