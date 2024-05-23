Ünlü Astrolog Beşiktaş'ın Kupa Zaferini Aylar Önceden Bildi! Peki Şampiyonluk Tahmini Doğru Çıkacak mı?

Ünlü astrolog Meral Güven, geçtiğimiz aylarda, bu sezon spor dünyasında görülenin dışında farklı gelişmeler olacağından söz etmişti. Dokuz ay önce Yeni Açık Youtube kanalında, 2023-2024 yılı sezonunu yorumlayan Meral Güven, 23 Mayıs'ta gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananını tahmin etti! Gerçekleşen bu tahminin ardından astroloğun, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesine dair yorumları da merak edildi.

İşte, detaylar...