Hayvanların Katledilmesine Destek Açıklaması Yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank’a Tepki Yağdı

AK Parti'nin kritik sokak köpeği zirvesiyle birlikte çözüm kısırlaştırma mı yoksa uyutma mı tartışması yaşanmaya başladı. Kimi milletvekilleri ve bakanlar da 'uyutma' önerisine destek verdi. Bursa Milletvekili Mustafa Varank da onlardan biri oldu.