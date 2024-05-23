Hayvanların Katledilmesine Destek Açıklaması Yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank’a Tepki Yağdı
Hayvanların Katledilmesine Destek Açıklaması Yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank’a Tepki Yağdı
Son dönemlerde sık sık gündeme gelen 'sokak köpeği sorunu' için 'uyutma' seçeneği gündemde. Sokak köpeklerinin uyutulmasına karşı pek çok ünlü isim ve vatandaşlardan tepki gelirken, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan Meclis’e gelecek olan 'uyutma' önerisine destek geldi. 'Uyutma' hayvanseverleri için katliamın yumuşatılarak ifade edilmesi anlamına geliyor. Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma da tepki yağdı.
İşte, detaylar...
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Sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısının Meclis'e geleceği konuşulurken, 'uyutma' teklifine dair haberler tüm ülkenin gündemi haline geldi.
İşte, Milletvekili Mustafa Varank'ın 'insan eşref-i mahlukattır' diyerek 'uyutmaya' destek vereceğini açıkladığı Twitter paylaşımı👇
Gelin bir de sosyal medyanın, vekilin sözlerine ilişkin eleştirilerine göz atalım. 👇
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