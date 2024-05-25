Gülmekten Sonunu Göremeyeceğiniz ve Defalarca İzleseniz de Sıkılmayacağınız Videolar!

Twitter'da '@bagimlisioldum' kullanıcı adlı hesap tarafından başlatılan 'Defalarca izlesem bıkmam' video akımında yılların eskimeyen videoları damga vurdu. İşte, sosyal medya kullanıcılarının seçtiği o videolar....
Gülmeye hazır olun!
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İşte, her şeyi başlatan o paylaşım! 👇
1. Hadi efsaneyi hatırlayalım: 'Alkollü çıkmadı şefim...' 👇
2. İsyan edemeyen abimiz...👇 @garacucuk kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
3. Açın penceleri... 👇 @evliyahoca kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
4. "Tamam ben belki alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin acelesinde koronavirüsten mi kaçıyor?" 👇 @betelguissee kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
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5. Pansuman lazım ama...👇 @HamcKadir kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
6. Mesela öldün: Sen nasıl olsun isterdin? 👇 @seekthereeed kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
7. Kamu spotu: Evde top oynamayın! 👇 @barbarbeyy kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
8. Kaç çıkarsa alkollüyüm? 👇 @zynppslaa kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
9. Kuşların bile yuvası var... 👇 @izelimaro kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
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10. Görünmez kaza.... 👇 @Otugbaaa kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
11. 'Telefonumu verirsen kimliğimi veririm.' 👇 @ytugceee kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video
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kanala düşen sarhoş adam yok mu? benim favori videom odur 😁
Zavadak dayı favarimdir:)
Kuşun bile yuvası var 😂😂