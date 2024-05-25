Görüş Bildir
Haberler
Video
Gülmekten Sonunu Göremeyeceğiniz ve Defalarca İzleseniz de Sıkılmayacağınız Videolar!

Gülmekten Sonunu Göremeyeceğiniz ve Defalarca İzleseniz de Sıkılmayacağınız Videolar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.05.2024 - 16:04

İçerik Devam Ediyor

Twitter'da '@bagimlisioldum' kullanıcı adlı hesap tarafından başlatılan 'Defalarca izlesem bıkmam' video akımında yılların eskimeyen videoları damga vurdu. İşte, sosyal medya kullanıcılarının seçtiği o videolar....

Gülmeye hazır olun!

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte, her şeyi başlatan o paylaşım! 👇

İşte, her şeyi başlatan o paylaşım! 👇

1. Hadi efsaneyi hatırlayalım: 'Alkollü çıkmadı şefim...' 👇

2. İsyan edemeyen abimiz...👇 @garacucuk kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

3. Açın penceleri... 👇 @evliyahoca kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

4. "Tamam ben belki alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin acelesinde koronavirüsten mi kaçıyor?" 👇 @betelguissee kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Pansuman lazım ama...👇 @HamcKadir kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

6. Mesela öldün: Sen nasıl olsun isterdin? 👇 @seekthereeed kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

7. Kamu spotu: Evde top oynamayın! 👇 @barbarbeyy kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

8. Kaç çıkarsa alkollüyüm? 👇 @zynppslaa kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

9. Kuşların bile yuvası var... 👇 @izelimaro kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Görünmez kaza.... 👇 @Otugbaaa kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

11. 'Telefonumu verirsen kimliğimi veririm.' 👇 @ytugceee kullanıcı adlı X hesabının seçtiği video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
boşver

kanala düşen sarhoş adam yok mu? benim favori videom odur 😁

ozzymandias27

Zavadak dayı favarimdir:)

Zeynep

Kuşun bile yuvası var 😂😂