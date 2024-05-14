Bütün Dünyayı Büyük Bir Tartışmaya Sürükleyen Mavi Siyah Elbisenin Sahibinden Korkunç İtiraf

2015 yılında, bütün dünyanın tartıştığı tek bir şey vardı: viral olan elbisenin mavi ve siyah mı yoksa beyaz ve sarı olduğu mu. Bu viral elbise ise Keir Johnston tarafından paylaşılmıştı. Meşhur elbise, Johnston'ın düğününde, kayınvalidesi tarafından giyilmişti.

Keir Johnston, karısına şiddet uyguladığını ve onu boğmaya çalıştığını itiraf etti.

Kaynak: People