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Bütün Dünyayı Büyük Bir Tartışmaya Sürükleyen Mavi Siyah Elbisenin Sahibinden Korkunç İtiraf

Bütün Dünyayı Büyük Bir Tartışmaya Sürükleyen Mavi Siyah Elbisenin Sahibinden Korkunç İtiraf

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.05.2024 - 18:17

2015 yılında, bütün dünyanın tartıştığı tek bir şey vardı: viral olan elbisenin mavi ve siyah mı yoksa beyaz ve sarı olduğu mu. Bu viral elbise ise Keir Johnston tarafından paylaşılmıştı. Meşhur elbise, Johnston'ın düğününde, kayınvalidesi tarafından giyilmişti.

Keir Johnston, karısına şiddet uyguladığını ve onu boğmaya çalıştığını itiraf etti.

Kaynak: People

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2015 yılında bütün dünya, bir elbisenin renginin ne olduğunu tartışmıştı hatırlarsanız.

2015 yılında bütün dünya, bir elbisenin renginin ne olduğunu tartışmıştı hatırlarsanız.

Kimileri elbisenin mavi-siyah olduğunu savunurken kimileri de elbiseyi beyaz-sarı gördüğünü söylüyordu. Elbise, o denli meşhur oldu ki bütün dünya resmen bu tartışmaya katıldı.

Meşhur elbise, Keir ve Grace çiftinin düğününde, Grace'in annesi tarafından giyilmişti.

Meşhur elbise, Keir ve Grace çiftinin düğününde, Grace'in annesi tarafından giyilmişti.

Elbisenin sahibi, sosyal medyada elbisesini 'öylesine' paylaşmış ancak bu paylaşım hiç beklenmeyen noktalara gelmişti. Öyle ki yeni evli çift, o dönem yayınlanan Ellen programına konuk olmuş ve 10 bin dolarlık bir ödülün sahibi olmuştu.

Görmüş olduğunuz elbisenin ardından ise korkunç bir hikaye ortaya çıktı. Keir Johnston, eşi Grace'e şiddet uyguladığını, onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti.

Görmüş olduğunuz elbisenin ardından ise korkunç bir hikaye ortaya çıktı. Keir Johnston, eşi Grace'e şiddet uyguladığını, onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti.

Keir Johnston'ın 2022 yılında karısını boğmaya çalıştığı ortaya çıktı. Johnston, suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezevine gönderildi. Keir, eşini aynı zamanda öldürmekle tehdit etmiş, ona bıçak çekmişti.

Keir'in eşi ise olay sırasında polisi aramayı başarmış ve "eşim beni öldürecek" ihbarında bulunmuştu.

Keir'in eşi ise olay sırasında polisi aramayı başarmış ve "eşim beni öldürecek" ihbarında bulunmuştu.

Kavga seslerini duyan civardaki kişiler, Grace'e yardıma koşmuş ve onu kurtarmayı başarmışlardı. Grace, bu sayede polisleri aramayı ve yardım çağırmayı başardı. 

Öte yandan Grace'in boynunda ve vücudunda yara izleri olduğu fark edilmişti.

Keir, eşine uyguladığı şiddeti itiraf ettikten sonra tutuklandı.

Keir, eşine uyguladığı şiddeti itiraf ettikten sonra tutuklandı.

Hakimin Keir'in avukatlarının kefaletle serbest bırakılma talebini reddettiği aktarıldı. Hakimin 'Bunun ciddi bir şiddet içere suç olduğunu söylememe gerek bile yok' dediği belirtildi.

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