Bütün Dünyayı Büyük Bir Tartışmaya Sürükleyen Mavi Siyah Elbisenin Sahibinden Korkunç İtiraf
Bütün Dünyayı Büyük Bir Tartışmaya Sürükleyen Mavi Siyah Elbisenin Sahibinden Korkunç İtiraf
2015 yılında, bütün dünyanın tartıştığı tek bir şey vardı: viral olan elbisenin mavi ve siyah mı yoksa beyaz ve sarı olduğu mu. Bu viral elbise ise Keir Johnston tarafından paylaşılmıştı. Meşhur elbise, Johnston'ın düğününde, kayınvalidesi tarafından giyilmişti.
Keir Johnston, karısına şiddet uyguladığını ve onu boğmaya çalıştığını itiraf etti.
Kaynak: People
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2015 yılında bütün dünya, bir elbisenin renginin ne olduğunu tartışmıştı hatırlarsanız.
Meşhur elbise, Keir ve Grace çiftinin düğününde, Grace'in annesi tarafından giyilmişti.
Görmüş olduğunuz elbisenin ardından ise korkunç bir hikaye ortaya çıktı. Keir Johnston, eşi Grace'e şiddet uyguladığını, onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti.
Keir'in eşi ise olay sırasında polisi aramayı başarmış ve "eşim beni öldürecek" ihbarında bulunmuştu.
Keir, eşine uyguladığı şiddeti itiraf ettikten sonra tutuklandı.
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