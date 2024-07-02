'TikTok Beyni' Performansı Düşürüyor Olabilir! Kısa Videolar, Akademik Başarıyı ve Sosyal İlişkileri Etkiliyor

Uzman Dr. Onultan, bu sorun karşı çözümü de paylaşıyor: Uzman doktor yaptığı açıklamada, “Kitap okumak, doğa yürüyüşleri yapmak, sanat ve el işi gibi faaliyetlerde bulunmak dikkat süresinin yeniden yapılandırılmasında yardımcı olabilir. Dijital çağın getirdiği yenilikler hayatımızı pek çok açıdan kolaylaştırsa da, dikkat etmemiz gereken yeni problemleri de beraberinde getiriyor. Tik Tok Beyni de bu sorunların başında geliyor ve özellikle genç neslin geleceği için büyük bir önem taşıyor. Bilinçli bir kullanım ve dengeli bir dijital hayat, bu sorunun üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir' diyor.