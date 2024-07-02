'TikTok Beyni' Performansı Düşürüyor Olabilir! Kısa Videolar, Akademik Başarıyı ve Sosyal İlişkileri Etkiliyor
'TikTok Beyni' Performansı Düşürüyor Olabilir! Kısa Videolar, Akademik Başarıyı ve Sosyal İlişkileri Etkiliyor
Sosyal medyanın günlük hayatımıza etkileri her geçen gün hızla artarken, tıp dünyasından uyarılar da peş peşe geliyor. Görünen o ki sosyal medya yalnıza yaşam tarzlarımızı değil, beynimizi de etkiliyor. 'TikTok Beyni' olarak adlandırılan kavram, beynin düşünme yeteneğini ve dikkat performasını düşürüyor!
İşte, detaylar...
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Kısa videolarla saniyeler içerisinde tüketilen bilgi, beynin dikkat süresini yeniden şekillendiriyor!
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'TikTok Beyin' akademik başarı ve sosyal ilişkileri de olumsuz etkiliyor!
Çocuklarınızın sosyal medya kullanımını denetleyin!
Tek çare el göz koordinasyonunu geliştirip dikkat süresini uzatmak: Kitap okumak, doğaya dönmek, el işi yapmak!
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telefonunda tiktok denilen uygulama yuklu olandan direkt uzak durun tavsiyem
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