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'TikTok Beyni' Performansı Düşürüyor Olabilir! Kısa Videolar, Akademik Başarıyı ve Sosyal İlişkileri Etkiliyor

'TikTok Beyni' Performansı Düşürüyor Olabilir! Kısa Videolar, Akademik Başarıyı ve Sosyal İlişkileri Etkiliyor

Sosyal Medya Tiktok
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 12:25 Son Güncelleme: 02.07.2024 - 13:02

Sosyal medyanın günlük hayatımıza etkileri her geçen gün hızla artarken, tıp dünyasından uyarılar da peş peşe geliyor. Görünen o ki sosyal medya yalnıza yaşam tarzlarımızı değil, beynimizi de etkiliyor. 'TikTok Beyni' olarak adlandırılan kavram, beynin düşünme yeteneğini ve dikkat performasını düşürüyor! 

İşte, detaylar...

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Kısa videolarla saniyeler içerisinde tüketilen bilgi, beynin dikkat süresini yeniden şekillendiriyor!

Kısa videolarla saniyeler içerisinde tüketilen bilgi, beynin dikkat süresini yeniden şekillendiriyor!

Uzmanlar 'TikTok Beyni' isimli bir fenomen hakkında uyarılarda bulunuyorlar. TikTok, kullanıcılarının kısa videolar paylaştığı bir sosyal medya platformu olup, bu hızlı tüketilen içerikler, insan beyninin dikkat süresini yeniden biçimlendiriyor. 

Bu hızlı içerik tüketiminin beyin üzerindeki etkilerini araştıran bilim insanları, 'TikTok Beyni' isimli bir kavramı geliştirdiler. DHA'ya konuşan Nöroloji Bölümü'nden Uzman Doktor Oğuzhan Onultan, “TikTok Beyni kavramıyla, devamlı olarak kısa, hızlı ve yüksek yoğunluklu bilgi bombardımanına maruz kalan bireylerde gözlemlenen dikkat dağınıklığı ve odaklanma yetisinin azalması durumu ifade ediliyor. Bu durum, beynin sürekli yeni ve farklı uyaranlara maruz kalması sonucu, uzun süreli dikkat gerektiren görevlerde performans düşüklüğüne neden olabilir” diyor.

'TikTok Beyin' akademik başarı ve sosyal ilişkileri de olumsuz etkiliyor!

'TikTok Beyin' akademik başarı ve sosyal ilişkileri de olumsuz etkiliyor!

Son yıllarda yapılan araştırmalar, sosyal medya kullanımının; derinleme düşüme ve uzun süreli dikkat gerektiren aktivitelerde başarıyı engellediğini ortaya çıkarıyor. 

Dr. Onultan, DHA'ya verdiği demeçte, özellikle TikTok gibi kısa video platformlarını işaret ederek dikkat kısalmasının altını çiziyor. Bu durumun, 'derinlemesine düşünme ve uzun süreli dikkat gerektiren aktivitelerde performans düşüşüne' yol açabileceğini dile getiriyor ve ekliyor: 'Bu olumsuz etkiler; yanı sıra akademik performanstan sosyal ilişkilerdeki etkileşime kadar geniş bir yelpazede kendini gösterebilir.' 

Çocuklarınızın sosyal medya kullanımını denetleyin!

Çocuklarınızın sosyal medya kullanımını denetleyin!

Dijital çağın getirdiği yeniliklerle değişen hayat koşullarında, beynin olumsuz etkilerden kurtulması için ebeveynlere ve eğitimcilere büyük bir görev düşüyor. Özellikle gençlerin sosyal medya kullanımı denetlenmeli. Uzun süreli sosyal medya kullanımının önüne geçerek geleneksel yöntemlere dönülmeli!

Tek çare el göz koordinasyonunu geliştirip dikkat süresini uzatmak: Kitap okumak, doğaya dönmek, el işi yapmak!

Tek çare el göz koordinasyonunu geliştirip dikkat süresini uzatmak: Kitap okumak, doğaya dönmek, el işi yapmak!

Uzman Dr. Onultan, bu sorun karşı çözümü de paylaşıyor: Uzman doktor yaptığı açıklamada, “Kitap okumak, doğa yürüyüşleri yapmak, sanat ve el işi gibi faaliyetlerde bulunmak dikkat süresinin yeniden yapılandırılmasında yardımcı olabilir. Dijital çağın getirdiği yenilikler hayatımızı pek çok açıdan kolaylaştırsa da, dikkat etmemiz gereken yeni problemleri de beraberinde getiriyor. Tik Tok Beyni de bu sorunların başında geliyor ve özellikle genç neslin geleceği için büyük bir önem taşıyor. Bilinçli bir kullanım ve dengeli bir dijital hayat, bu sorunun üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir' diyor.

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selin

telefonunda tiktok denilen uygulama yuklu olandan direkt uzak durun tavsiyem

Hasan Tahsin

Tam istenilen şey işte,düşünmeyen sorgulamayan uyuşturulmuş zihinler,istediğin gibi köleleştir yönet... Zaten neyle kandıracaksın bir inançla iki milli duygu... Devamını Gör