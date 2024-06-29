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İşinizden Önce Flörtünüzü Kaptı! Flörtleşmeyi ChatGPT'den Öğrenen Nesil Gümbür Gümbür Geliyor!

İşinizden Önce Flörtünüzü Kaptı! Flörtleşmeyi ChatGPT'den Öğrenen Nesil Gümbür Gümbür Geliyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 23:27

Yapay zekanın hayatımıza girdiği andan beri pek çok şey değişti! Kimilerimiz 'Yapay zeka işimi elimden alır mı?' diyordu ki sevgililik müessesini de ChatGPT vurdu! Sosyal medya platformu X üzerinden 'flörtleşmeyi öğretiyor kral' diyen '@ceshestia' adlı kullanıcı kafaları karıştırdı! 

İşte, detaylar...

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Yapay zeka, işimizi elimizden alacak derken flörtlerimizi çaldı! Başlangıçta 'Her' filmini abartı bulanlar buraya...

Yapay zeka, işimizi elimizden alacak derken flörtlerimizi çaldı! Başlangıçta 'Her' filmini abartı bulanlar buraya...

İşte, unuttuğu flörtleşmeyi ChatGPT'den öğrendiğini söyleyen kişinin X üzerinden yaptığı o paylaşım!

İşte, unuttuğu flörtleşmeyi ChatGPT'den öğrendiğini söyleyen kişinin X üzerinden yaptığı o paylaşım!
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Tabii önce 'ENFP' nedir öğrenelim! 👇

Tabii önce 'ENFP' nedir öğrenelim! 👇
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ENFP kişilik, Myers-Briggs Kişilik Testi'nde yer alan 16 kişilik tipinden biri. 'Kampanyacı' olarak nitelendirilen ENFP'ler (Dışa dönük- Sezgisel- Hisseden-Algılayan) gülmek için daima bir nedeni olan coşkulu, yaratıcı, sosyal ve özgür ruhlu kişilerdir.

Şimdi gelelim, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına! 👇

Şimdi gelelim, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına! 👇
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Her bitti şimdi 'Him' 👇

Her bitti şimdi 'Him' 👇
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O kadar diyorsunuz...👇

O kadar diyorsunuz...👇
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👇

👇
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Tabii yapay zekayla da flörtleşemeyenler de oldu! 👇

Tabii yapay zekayla da flörtleşemeyenler de oldu! 👇
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Hepimizin kalbinden vurdu: 'seviyormuş gibi...' 👇

Hepimizin kalbinden vurdu: 'seviyormuş gibi...' 👇
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Dünyanın sonu mu, yoksa başı mı? 👇

Dünyanın sonu mu, yoksa başı mı? 👇
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İşte, esas soru bu! 👇

İşte, esas soru bu! 👇
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Sanıyoruz kimilerini yapay zeka da kurtaramayacak... 👇

Sanıyoruz kimilerini yapay zeka da kurtaramayacak... 👇
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Sıra sizde! Yorumlarda buluşalım. 👇

Sıra sizde! Yorumlarda buluşalım. 👇
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