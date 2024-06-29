İşinizden Önce Flörtünüzü Kaptı! Flörtleşmeyi ChatGPT'den Öğrenen Nesil Gümbür Gümbür Geliyor!

Yapay zekanın hayatımıza girdiği andan beri pek çok şey değişti! Kimilerimiz 'Yapay zeka işimi elimden alır mı?' diyordu ki sevgililik müessesini de ChatGPT vurdu! Sosyal medya platformu X üzerinden 'flörtleşmeyi öğretiyor kral' diyen '@ceshestia' adlı kullanıcı kafaları karıştırdı!

İşte, detaylar...