İşinizden Önce Flörtünüzü Kaptı! Flörtleşmeyi ChatGPT'den Öğrenen Nesil Gümbür Gümbür Geliyor!
İşinizden Önce Flörtünüzü Kaptı! Flörtleşmeyi ChatGPT'den Öğrenen Nesil Gümbür Gümbür Geliyor!
Yapay zekanın hayatımıza girdiği andan beri pek çok şey değişti! Kimilerimiz 'Yapay zeka işimi elimden alır mı?' diyordu ki sevgililik müessesini de ChatGPT vurdu! Sosyal medya platformu X üzerinden 'flörtleşmeyi öğretiyor kral' diyen '@ceshestia' adlı kullanıcı kafaları karıştırdı!
İşte, detaylar...
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Yapay zeka, işimizi elimizden alacak derken flörtlerimizi çaldı! Başlangıçta 'Her' filmini abartı bulanlar buraya...
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İşte, unuttuğu flörtleşmeyi ChatGPT'den öğrendiğini söyleyen kişinin X üzerinden yaptığı o paylaşım!
Tabii önce 'ENFP' nedir öğrenelim! 👇
Şimdi gelelim, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına! 👇
Her bitti şimdi 'Him' 👇
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O kadar diyorsunuz...👇
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Tabii yapay zekayla da flörtleşemeyenler de oldu! 👇
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Hepimizin kalbinden vurdu: 'seviyormuş gibi...' 👇
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Dünyanın sonu mu, yoksa başı mı? 👇
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İşte, esas soru bu! 👇
Sanıyoruz kimilerini yapay zeka da kurtaramayacak... 👇
Sıra sizde! Yorumlarda buluşalım. 👇
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