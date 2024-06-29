İşi Bırakan 'Yakışıklı Güvenlik'ten İlk Üniformasız Klip Geldi! Sosyal Medya Bu Sivilleşmeyi Konuşuyor!

Öpücüklü kelepçe videolarıyla tanıdığımız Muhammet Sürmeli, namıdiğer 'Yakışıklı Güvenlik', kendisini meşhur eden mesleğini bıraktı. Geçtiğimiz günlerde tüm armalarını öpücükle sökerek veda ettiği mesleğini neden bıraktığı ise ilk üniformasız klibiyle ortaya çıktı. Haliyle takipçilerinin bu değişime söyleyecekleri vardı!

İşte, detaylar...