İşi Bırakan 'Yakışıklı Güvenlik'ten İlk Üniformasız Klip Geldi! Sosyal Medya Bu Sivilleşmeyi Konuşuyor!
İşi Bırakan 'Yakışıklı Güvenlik'ten İlk Üniformasız Klip Geldi! Sosyal Medya Bu Sivilleşmeyi Konuşuyor!
Öpücüklü kelepçe videolarıyla tanıdığımız Muhammet Sürmeli, namıdiğer 'Yakışıklı Güvenlik', kendisini meşhur eden mesleğini bıraktı. Geçtiğimiz günlerde tüm armalarını öpücükle sökerek veda ettiği mesleğini neden bıraktığı ise ilk üniformasız klibiyle ortaya çıktı. Haliyle takipçilerinin bu değişime söyleyecekleri vardı!
İşte, detaylar...
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Yakışıklı Güvenlik, "Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence" notuyla hepimizi şaşırtmış ve işi bıraktığını açıklamıştı!
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Öpücükle sökülen armaların ardından 'üniformasız' video gelir mi diyorduk ki videodan fazlası geldi!
Peki, 'Yakışıklı Güvenlik' adıyla nam salan Sürmeli'den ilk üniformasız klibe hazır mısınız? 👇
İşte, 'Artık üniforma yok' diyen Sürmeli'nin klibinden ilk kareler! 👇
Derin bir veda... 👇
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Ya hiçbir şey eskisi gibi olmazsa? 👇
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Değişmem demiştin... 👇
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O zaman yeni hedef diyebilir miyiz? 👇
Ya da 'sadece yakışıklı' 👇
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Siz 'Yakışıklı Güvenliğin' değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?👇
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