‘Yakışıklı Güvenlik’ Adıyla Tanınan Muhammet Sürmeli İşini Bıraktığını Çektiği Videoyla Duyurdu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@surmelimuhamm...
'Yakışıklı Güvenlik' ismiyle bilinen sosyal medya fenomenini, öpücüklü kelepçe videosundan tanıyor olabilirsiniz. Kendisi bu ismle pek çok konser de vermişti hatırlarsanız.
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Muhammed Sürmeneli, artık kendisini ünlü yapan mesleğini bıraktığını çektiği bir video ile duyurdu.
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Tüm armalarını öperek söken Sürmeneli videosunu "Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence" notuyla paylaştı.
İşte o video;
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