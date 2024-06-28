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‘Yakışıklı Güvenlik’ Adıyla Tanınan Muhammet Sürmeli İşini Bıraktığını Çektiği Videoyla Duyurdu

‘Yakışıklı Güvenlik’ Adıyla Tanınan Muhammet Sürmeli İşini Bıraktığını Çektiği Videoyla Duyurdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 15:54

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'Yakışıklı Güvenlik' ismiyle bilinen sosyal medya fenomenini, öpücüklü kelepçe videosundan tanıyor olabilirsiniz. Kendisi bu ismle pek çok konser de vermişti hatırlarsanız.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@surmelimuhamm...
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Muhammed Sürmeneli, artık kendisini ünlü yapan mesleğini bıraktığını çektiği bir video ile duyurdu.

Muhammed Sürmeneli, artık kendisini ünlü yapan mesleğini bıraktığını çektiği bir video ile duyurdu.

Tüm armalarını öperek söken Sürmeneli videosunu "Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence" notuyla paylaştı.

Tüm armalarını öperek söken Sürmeneli videosunu "Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence" notuyla paylaştı.

İşte o video;

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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