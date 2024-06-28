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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Orkun Işıtmak'ın 2018 Yılında Yediği Yemeklerin Günümüzdeki Fiyatını Gösterdi

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Orkun Işıtmak'ın 2018 Yılında Yediği Yemeklerin Günümüzdeki Fiyatını Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 11:43

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Bildiğiniz üzere yemek videoları sosyal medyada uzun yıllardır oldukça popüler. Fakat ülkemizde özellikle sonra yıllarda, bu tarz videolarda yemeğin lezzeti ve kalitesinden çok fiyatı ön plana çıkıyor.

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Mert Genco isimli sosyal medya kullanıcısı, Orkun Işıtmak'ın 2018 yılında çektiği yemek videosunda yediği yemekleri satın alarak fiyat farkını hesapladı.

Mert Genco isimli sosyal medya kullanıcısı, Orkun Işıtmak'ın 2018 yılında çektiği yemek videosunda yediği yemekleri satın alarak fiyat farkını hesapladı.

İskenderin fiyatının tam 12 kat artması ekonomi üzerine uzun uzun düşündürdü.

İskenderin fiyatının tam 12 kat artması ekonomi üzerine uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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