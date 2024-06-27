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Yemek Pişirme Robotu? Bir Kadın Çalışan Tüm Kadınların Sahip Olması Gereken Teknolojik Ürünleri Paylaştı

Yemek Pişirme Robotu? Bir Kadın Çalışan Tüm Kadınların Sahip Olması Gereken Teknolojik Ürünleri Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 18:01

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Çoğu zaman çalışma hayatı ve en işleri aynı anda kusursuz bir düzende ilerleyemiyor. Böyle durumlarda teknolojik ürünler hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

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Bir kadın, çalışan tüm kadınların sahip olması gereken teknolojik ürünleri paylaştı.

Bir kadın, çalışan tüm kadınların sahip olması gereken teknolojik ürünleri paylaştı.

Yemek pişirme robotundan cam silme robotuna kadar hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran bu ürünler "Teknoloji nerelere gelmiş?" dedirtti.

Yemek pişirme robotundan cam silme robotuna kadar hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran bu ürünler "Teknoloji nerelere gelmiş?" dedirtti.

İşte o eşyalar;

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