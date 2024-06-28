Bozuntuya Vermedi: Yerli John Wick Deniz Kirliliğine Dikkat Çekmek İsterken Bastığı Taşın Azizliğine Uğradı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8mi4V...
Dünyanın en sevilen oyuncularından biri olan Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick karakterine benzerliği ile bilinen Ömer Aslan'ın videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Yerli John Wick olarak bilinen Aslan, popülerliğini kullanarak toplumsal konulara da değiniyor.
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Kendisi geçtiğimiz günlerde, insanları deniz kirliliği konusunda bilinçlendirmek için bir video çekti.
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Çekimler sırasında kayan bir taşın azizliğine uğrayan Yerli John Wick, videoyu hiç bölmeden derdini anlatmaya devam etti.
İşte o video;
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