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3 Erkek Çocuğun Ardından 4. Çocuklarının da Erkek Olacağını Öğrenen Ailenin Hayal Kırıklığı Kameraya Yansıdı

3 Erkek Çocuğun Ardından 4. Çocuklarının da Erkek Olacağını Öğrenen Ailenin Hayal Kırıklığı Kameraya Yansıdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 12:16

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Günümüzde cinsiyet açıklama partileri, büyük bir popülerlik kazanmış durumda. Hatta artık en değişik cinsiyet partisini yapmak, bir yarış haline geldi. Elbette bu partilerde oldukça ilginç anlar da yaşanabiliyor.

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Bir aile 4. bebeklerinin cinsiyetini doktorlarının hazırladığı küçük bir organizasyonla öğrendi.

Bir aile 4. bebeklerinin cinsiyetini doktorlarının hazırladığı küçük bir organizasyonla öğrendi.

3 erkek çocuktan sonra doğacak bebeklerinin de erkek olacağını öğrenen ailenin hayal kırıklığı kameraya yansıdı.

3 erkek çocuktan sonra doğacak bebeklerinin de erkek olacağını öğrenen ailenin hayal kırıklığı kameraya yansıdı.

İşte o video;

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