3 Erkek Çocuğun Ardından 4. Çocuklarının da Erkek Olacağını Öğrenen Ailenin Hayal Kırıklığı Kameraya Yansıdı

Günümüzde cinsiyet açıklama partileri, büyük bir popülerlik kazanmış durumda. Hatta artık en değişik cinsiyet partisini yapmak, bir yarış haline geldi. Elbette bu partilerde oldukça ilginç anlar da yaşanabiliyor.
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Bir aile 4. bebeklerinin cinsiyetini doktorlarının hazırladığı küçük bir organizasyonla öğrendi.
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3 erkek çocuktan sonra doğacak bebeklerinin de erkek olacağını öğrenen ailenin hayal kırıklığı kameraya yansıdı.
İşte o video;
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