Yeni Duygular Eklendi! Bir Genç Kendi Alternatif İnside Out 3: Yetişkin Hayatı Filmini Çekti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8gxaf...
İnside Out (Ters Yüz) henüz çok yen i olmasına rağmen şimdiden kült filmler arasında yerini aldı. Serinin ikinci filmi, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi ve en az ilki kadar ses getirdi. Her bir sahnesi, izleyicinin kendi duygularıyla yüzleşmesine ve onları daha iyi anlamasına yardımcı olan film serisi kendisine çok büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.
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'bjcalvillo' isimli sosyal medya kullanıcısı, kendi İnside Out 3 filmini çekti.
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Riley'nin yetişkinlik hayatını ele alan genç, filme yeni duygular da ekledi.
İşte o video;
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