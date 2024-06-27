Yeni Duygular Eklendi! Bir Genç Kendi Alternatif İnside Out 3: Yetişkin Hayatı Filmini Çekti

İnside Out (Ters Yüz) henüz çok yen i olmasına rağmen şimdiden kült filmler arasında yerini aldı. Serinin ikinci filmi, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi ve en az ilki kadar ses getirdi. Her bir sahnesi, izleyicinin kendi duygularıyla yüzleşmesine ve onları daha iyi anlamasına yardımcı olan film serisi kendisine çok büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.