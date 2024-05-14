OpenAI Tanıttı, ChatGPT'nin Yeni Sürümü GPT-4o 'Her' Filmini Akla Getirdi! İşte GPT-4o'ya İlk Tepkiler
OpenAI Tanıttı, ChatGPT'nin Yeni Sürümü GPT-4o 'Her' Filmini Akla Getirdi! İşte GPT-4o'ya İlk Tepkiler
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, tarafından düzenlenen konferansta AI botuna yeni bir güncelleme geldiği açıklandı. GPT-4o güncellemesi ile yapay zekanın sesli sohbetlerde gerçek bir insan gibi diyalog kurabildiği görüldü. Maharetleri bu kadarla da bitmeyen GPT-4o, akıllara 2013 yılında vizyona giren Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı 'Her' filmini getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ise dikkat çekiciydi.
İşte, yapay zekanın son surumu GPT-4o'yu görenlerin ilk tepkileri...
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Öncelikle GPT-4o'nun neler yapabildiğini bilmenizi isteriz!
Dahası ekranda gördüğü minik köpeği severken yaptığı tonlamalarla insandan ayırt edilemeyecek kadar gerçeğe yaklaştığı görülüyor.
Ne dersiniz, sahiden Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı 'Her' filmini gerçek mi oluyor?
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Bitmez sandığımız meslekler bile tehdit altında olabilir mi?👇
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Tabii ülkemizde GPT-4o'nun kullanım alanı biraz farklı olabilir... 👇
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Teknoloji nereye gidiyor... 👇
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Bu konuşmanın altyazısını biz de merak ettik doğrusu 👇
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