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OpenAI Tanıttı, ChatGPT'nin Yeni Sürümü GPT-4o 'Her' Filmini Akla Getirdi! İşte GPT-4o'ya İlk Tepkiler

OpenAI Tanıttı, ChatGPT'nin Yeni Sürümü GPT-4o 'Her' Filmini Akla Getirdi! İşte GPT-4o'ya İlk Tepkiler

Yapay Zeka ChatGPT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.05.2024 - 14:13 Son Güncelleme: 14.05.2024 - 14:14

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, tarafından düzenlenen konferansta AI botuna yeni bir güncelleme geldiği açıklandı. GPT-4o güncellemesi ile yapay zekanın sesli sohbetlerde gerçek bir insan gibi diyalog kurabildiği görüldü. Maharetleri bu kadarla da bitmeyen GPT-4o, akıllara 2013 yılında vizyona giren Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı 'Her' filmini getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ise dikkat çekiciydi. 

İşte, yapay zekanın son surumu GPT-4o'yu görenlerin ilk tepkileri...

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Öncelikle GPT-4o'nun neler yapabildiğini bilmenizi isteriz!

Öncelikle GPT-4o'nun neler yapabildiğini bilmenizi isteriz!

  • Yeni bir yapay zeka tabanlı sesli asistan olan GPT-4o, son güncellemesiyle birlikte anında çeviri yapabilme ve metin ile görsel arasında etkileşim sağlama yeteneklerine sahip.

  • GPT-4o'nun iki dil arasındaki diyalogu anında çeviriyor.

  • ChatGPT'nin görsel yetenekleri, belki de gerçek zamanlı konuşma becerilerinden bile daha çarpıcı. Tanıtımda chatbotun bir telefon kamerası aracılığıyla bir kişinin yüzüne bakabildiği ve yüz ifadelerinden kişinin ne hissettiğini anladığı görüldü.

  • Diğer bir özellik ise, ChatGPT'nin ekran paylaşımı yoluyla bir kullanıcının tablet veya bilgisayar ekranına bakarak bir matematik problemini çözmesine yardımcı olabilmesi.

  • Ancak, ChatGPT'nin uygulaması şimdilik sadece Mac bilgisayarlar için mevcut. GPT4o sesli asistanıyla birlikte, toplantılarınızı ve görüntülü konuşmalarınızı takip edebilme yeteneği sunuyor.

Dahası ekranda gördüğü minik köpeği severken yaptığı tonlamalarla insandan ayırt edilemeyecek kadar gerçeğe yaklaştığı görülüyor.

Dahası ekranda gördüğü minik köpeği severken yaptığı tonlamalarla insandan ayırt edilemeyecek kadar gerçeğe yaklaştığı görülüyor.

Ne dersiniz, sahiden Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı 'Her' filmini gerçek mi oluyor?

Ne dersiniz, sahiden Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı 'Her' filmini gerçek mi oluyor?

Gelin, şimdi de GPT-4o hakkında sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım. 👇

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İstatistik ve davranış bilimi alanında uzman akademisyen Selçuk Şirin, sözlerini 'Biz 19. Yüzyıl Gündemiyle uğraşırken bambaşka bir çağ başlıyor. Kemerlerinizi bağlayın.' ifadeleriyle tamamlıyor...

Bitmez sandığımız meslekler bile tehdit altında olabilir mi?👇

Bitmez sandığımız meslekler bile tehdit altında olabilir mi?👇
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Tabii ülkemizde GPT-4o'nun kullanım alanı biraz farklı olabilir... 👇

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Teknoloji nereye gidiyor... 👇

Teknoloji nereye gidiyor... 👇
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Bu konuşmanın altyazısını biz de merak ettik doğrusu 👇

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Siz GPT-4o hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 👇

Siz GPT-4o hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 👇
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