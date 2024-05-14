OpenAI Tanıttı, ChatGPT'nin Yeni Sürümü GPT-4o 'Her' Filmini Akla Getirdi! İşte GPT-4o'ya İlk Tepkiler

Yeni bir yapay zeka tabanlı sesli asistan olan GPT-4o, son güncellemesiyle birlikte anında çeviri yapabilme ve metin ile görsel arasında etkileşim sağlama yeteneklerine sahip.

GPT-4o'nun iki dil arasındaki diyalogu anında çeviriyor.

ChatGPT'nin görsel yetenekleri, belki de gerçek zamanlı konuşma becerilerinden bile daha çarpıcı. Tanıtımda chatbotun bir telefon kamerası aracılığıyla bir kişinin yüzüne bakabildiği ve yüz ifadelerinden kişinin ne hissettiğini anladığı görüldü.

Diğer bir özellik ise, ChatGPT'nin ekran paylaşımı yoluyla bir kullanıcının tablet veya bilgisayar ekranına bakarak bir matematik problemini çözmesine yardımcı olabilmesi.