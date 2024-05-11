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Google ve Harvard Üniversitesi İnsan Beyninin Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Haritasını Çıkardı!

Google ve Harvard Üniversitesi İnsan Beyninin Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Haritasını Çıkardı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.05.2024 - 13:44 Son Güncelleme: 11.05.2024 - 13:48

On yıllık konnektom araştırmalarının ardından, Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, insan beyninin iç yapısı haritalandı. Harvard Üniversitesi ve Google iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma sayesinde, beynin yapısı daha iyi anlaşılabilir ve nörolojik hastalıklar tedavi edilebilir. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://research.google/blog/ten-year...
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Antik Mısır ve Yunan uygarlıklarından beri araştırılan, anlaşılmaya çalışan insan beyni oldukça karmaşık bir yapıya sahip.

Antik Mısır ve Yunan uygarlıklarından beri araştırılan, anlaşılmaya çalışan insan beyni oldukça karmaşık bir yapıya sahip.

Çağlar boyunca merak konusu olan onlarca yıldır üzerinde bilimsel araştırmalar yapılan benin iç yapısı haritalandı. Bu başarı, Science dergisinde yayınlandı ve Lichtman'ın elektron mikroskobu görüntülemesi ile Google Research'teki bilim insanlarının yapay zeka algoritmalarını kullanarak memeli beyinlerinin karmaşık bağlantılarını renk kodlarıyla gösterme ve yeniden yapılandırma çalışmalarının sonucu oldu. 

Bu çalışma, yaklaşık 10 yıldır devam eden bir iş birliğinin ürünü.

Bir milimetre küplük beyin dokusunda 1.400 terabaytlık veri bulunuyor!

Bir milimetre küplük beyin dokusunda 1.400 terabaytlık veri bulunuyor!

Bir milimetre küp beyin dokusunun içerdiği karmaşık yapı ve veri, kulağa pek de fazla gelmeyebilir. Ancak, bu minik parçanın içinde 57.000 hücre, 230 milimetre kan damarı ve 150 milyon sinaps barındırdığını ve tüm bunların 1.400 terabaytlık bir veriye denk geldiğini düşündüğümüzde, Harvard ve Google araştırmacılarının bu alandaki başarısı daha iyi anlaşılıyor.

Harita, yalnızca pirinç tanesi büyüklüğündeki bir insan temporal korteksinin her bir hücresini ve bu hücrelerin sinirsel bağlantılarını detaylı bir şekilde görmemizi sağlıyor.

Harita, yalnızca pirinç tanesi büyüklüğündeki bir insan temporal korteksinin her bir hücresini ve bu hücrelerin sinirsel bağlantılarını detaylı bir şekilde görmemizi sağlıyor.

Harvard'da Moleküler ve Hücresel Biyoloji Profesörü olan ve yeni bilim dekanı olarak atanan Dr. Jeffrey Lichtman liderliğindeki bir ekip, Google araştırmacılarıyla birlikte, bir insan beyni parçasının en detaylı ve üç boyutlu görüntüsünü oluşturmayı başardı. Bu görüntü, pirinç tanesi büyüklüğündeki bir insan temporal korteksinin her bir hücresini ve bu hücrelerin sinirsel bağlantılarını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Son hedef, fare beyninin sinirsel bağlantılarının yüksek çözünürlüklü haritasını oluşturmak!

Son hedef, fare beyninin sinirsel bağlantılarının yüksek çözünürlüklü haritasını oluşturmak!

Bu iş birliği, Ulusal Sağlık Enstitüleri BRAIN Girişimi tarafından destekleniyor ve son hedefi, bir fare beyninin sinirsel bağlantılarının yüksek çözünürlüklü haritasını oluşturmak. Bu, bir fare beyninin 1 kübik milimetrelik kısmından elde edilen verinin yaklaşık 1000 katını gerektiriyor.

Dr. Jeffrey Lichtman, ''Parça' kelimesinin ironik olduğunu belirtti. 'Bir terabayt, çoğu insan için oldukça büyük bir değerdir, ancak bir insan beyninin minik bir parçası bile binlerce terabaytlık veriye sahiptir.' dedi.

Beynin iç yapısını gözler önüne seren bu harita, nörolojik hastalıkların tedavisi için umut olabilir!

Beynin iç yapısını gözler önüne seren bu harita, nörolojik hastalıkların tedavisi için umut olabilir!

Google'ın geliştirdiği son teknoloji yapay zeka algoritmaları, beyin dokusunun üç boyutlu olarak yeniden yapılandırılmasına ve haritalanmasına olanak sağlayan çalışma, nörolojik hastalıklarla mücadelede önemli olabilir. Araştırmacılar, haritanın gelecekte nörolojik hastalıkların tamamen iyileştirilmesi için bir anahtar olacağına inanıyor.

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