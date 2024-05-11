Google ve Harvard Üniversitesi İnsan Beyninin Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Haritasını Çıkardı!

Çağlar boyunca merak konusu olan onlarca yıldır üzerinde bilimsel araştırmalar yapılan benin iç yapısı haritalandı. Bu başarı, Science dergisinde yayınlandı ve Lichtman'ın elektron mikroskobu görüntülemesi ile Google Research'teki bilim insanlarının yapay zeka algoritmalarını kullanarak memeli beyinlerinin karmaşık bağlantılarını renk kodlarıyla gösterme ve yeniden yapılandırma çalışmalarının sonucu oldu.

Bu çalışma, yaklaşık 10 yıldır devam eden bir iş birliğinin ürünü.