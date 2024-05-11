Google ve Harvard Üniversitesi İnsan Beyninin Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Haritasını Çıkardı!
Google ve Harvard Üniversitesi İnsan Beyninin Şimdiye Kadarki En Ayrıntılı Haritasını Çıkardı!
Kaynak: https://research.google/blog/ten-year...
On yıllık konnektom araştırmalarının ardından, Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, insan beyninin iç yapısı haritalandı. Harvard Üniversitesi ve Google iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma sayesinde, beynin yapısı daha iyi anlaşılabilir ve nörolojik hastalıklar tedavi edilebilir.
İşte, detaylar...
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Antik Mısır ve Yunan uygarlıklarından beri araştırılan, anlaşılmaya çalışan insan beyni oldukça karmaşık bir yapıya sahip.
Bir milimetre küplük beyin dokusunda 1.400 terabaytlık veri bulunuyor!
Harita, yalnızca pirinç tanesi büyüklüğündeki bir insan temporal korteksinin her bir hücresini ve bu hücrelerin sinirsel bağlantılarını detaylı bir şekilde görmemizi sağlıyor.
Son hedef, fare beyninin sinirsel bağlantılarının yüksek çözünürlüklü haritasını oluşturmak!
Beynin iç yapısını gözler önüne seren bu harita, nörolojik hastalıkların tedavisi için umut olabilir!
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