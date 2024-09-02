Aylık 70 Bin TL Kira 10 Bin TL Aidat Ödeyen Kadın Evini Gezdirdi

“Aylık ne kadar kira ödüyorsun, evini gezdirebilir misin?” konseptli videolar epey popüler. Bu konuda içerik üreten bir sosyal medya kullanıcısı da aylık toplamda 80 bin TL ödeyen bir kadının evine konuk oldu.
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Kadın 110 metrekarelik evi için 70 bin TL kira, 10 bin TL ise aidat ödüyordu.
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İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu. “Bu yaşamaksa bizimki ne?” şeklinde düşüncelerini belirtti.
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