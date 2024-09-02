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Hindistan’a Giden Türkle Fotoğraf Çekinmek İçin Sıraya Girdiler: “Beyaz Tenin Şans Getirmesi”

Hindistan’a Giden Türkle Fotoğraf Çekinmek İçin Sıraya Girdiler: “Beyaz Tenin Şans Getirmesi”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 09:34

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Hijyene karşı tutumlarıyla sık sık gündeme gelen Hindistan, her gidenin şaşkınlıklar içerisinde döndüğü yerlerden. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’a giden bir Türk kadın, Hindistan vatandaşlarının taciz edici bakışlarından dert yandığı bir paylaşım yapmıştı.

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Şimdiyse @kardelen_ozdemir adlı Instagram kullanıcısının paylaşımıyla karşınızdayız.

Şimdiyse @kardelen_ozdemir adlı Instagram kullanıcısının paylaşımıyla karşınızdayız.

Beyaz tenli olduğu için herkesin onunla fotoğraf çekildiği anları kaydeden @kardelen_ozdemir o anlarla kısa süre sürede viral oldu.

Beyaz tenli olduğu için herkesin onunla fotoğraf çekildiği anları kaydeden @kardelen_ozdemir o anlarla kısa süre sürede viral oldu.

Sebebini ise Hindistan’dakilerin beyaz tenli insanlarla fotoğraf çekinmenin şans getirdiğine inandığını aktararak anlattı.

İşte detaylar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Gökhan Öktem

daha bir kaç ay evvel İspanyol turistleride beyaz tenli oldukları için şans getirsin diyemi tercih ettiler acaba

ernstunan

ablam sen yine de dikkat et

Deniz Öz

Bazı beyazlarda sırf ilgi çekmek, kendini ünlü hissetmek için Hindistan'a gidip ortalıkta dolanıyor ki gelsinler bizimle fotoğraf çektirsinler de egomuz yüks... Devamını Gör