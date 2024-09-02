Hindistan’a Giden Türkle Fotoğraf Çekinmek İçin Sıraya Girdiler: “Beyaz Tenin Şans Getirmesi”

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Şimdiyse @kardelen_ozdemir adlı Instagram kullanıcısının paylaşımıyla karşınızdayız.
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Beyaz tenli olduğu için herkesin onunla fotoğraf çekildiği anları kaydeden @kardelen_ozdemir o anlarla kısa süre sürede viral oldu.
İşte detaylar 👇
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daha bir kaç ay evvel İspanyol turistleride beyaz tenli oldukları için şans getirsin diyemi tercih ettiler acaba
ablam sen yine de dikkat et
Bazı beyazlarda sırf ilgi çekmek, kendini ünlü hissetmek için Hindistan'a gidip ortalıkta dolanıyor ki gelsinler bizimle fotoğraf çektirsinler de egomuz yüks... Devamını Gör