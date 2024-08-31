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Anne ve Babasının Gençliğinde Çektiği Vlogları Paylaşan Kadın Beğenileri Topladı

Anne ve Babasının Gençliğinde Çektiği Vlogları Paylaşan Kadın Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:59

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@solo.stasera adlı TikTok kullanıcısı annesi ve babasının gençlik yıllarında çektiği vlogları paylaşınca viral oldu. Vlog videolar öylesine hoş bir enerjiye sahipti ki, izlerken tebessüm ettik. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bu vloglar 1995 yılından itibaren çekilmeye başlanmıştı. Şüphesiz videoları güzelleştiren ikilinin birbirlerine olan sevgileriydi.

Bu vloglar 1995 yılından itibaren çekilmeye başlanmıştı. Şüphesiz videoları güzelleştiren ikilinin birbirlerine olan sevgileriydi.

Birbirlerini güzel anlarda kayda alarak ölümsüz anılar bırakan ikiliye kalplerimiz eridi.

Birbirlerini güzel anlarda kayda alarak ölümsüz anılar bırakan ikiliye kalplerimiz eridi.

İşte o anlar 👇

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