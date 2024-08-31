Anne ve Babasının Gençliğinde Çektiği Vlogları Paylaşan Kadın Beğenileri Topladı

@solo.stasera adlı TikTok kullanıcısı annesi ve babasının gençlik yıllarında çektiği vlogları paylaşınca viral oldu. Vlog videolar öylesine hoş bir enerjiye sahipti ki, izlerken tebessüm ettik. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bu vloglar 1995 yılından itibaren çekilmeye başlanmıştı. Şüphesiz videoları güzelleştiren ikilinin birbirlerine olan sevgileriydi.
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Birbirlerini güzel anlarda kayda alarak ölümsüz anılar bırakan ikiliye kalplerimiz eridi.
İşte o anlar 👇
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