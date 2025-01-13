İstanbul’un Lüks Semtleri Bebek, Etiler, Arnavutköy’de Kira Fiyatlarındaki Düşüşün Nedeni Belli Oldu

Ülkede fahiş kira fiyatları konusunda İstanbul açık ara birinci. Evleneceklerin, ailesinden ayrı eve çıkmak isteyenlerin bir numaralı kabusu megakentteki ev fiyatları. NTV’de yer alan habere göre İstanbul’un en lüks semtleri Bebek, Etiler, Arnavutköy’de kiralarda belirgin bir düşüş yaşanıyor.

Öyle ki Arnavutköy’de bile 35 bin TL’ye kiralık daire bulmak mümkün. Bu fiyat Arnavutköy gibi lüks bir semt için ağızları açık bırakacak bir uygunlukta…

Peki ama lüks semtlerdeki kira düşüşünün nedeni ne?