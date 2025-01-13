onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İstanbul’un Lüks Semtleri Bebek, Etiler, Arnavutköy’de Kira Fiyatlarındaki Düşüşün Nedeni Belli Oldu

İstanbul’un Lüks Semtleri Bebek, Etiler, Arnavutköy’de Kira Fiyatlarındaki Düşüşün Nedeni Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 14:02

Ülkede fahiş kira fiyatları konusunda İstanbul açık ara birinci. Evleneceklerin, ailesinden ayrı eve çıkmak isteyenlerin bir numaralı kabusu megakentteki ev fiyatları. NTV’de yer alan habere göre İstanbul’un en lüks semtleri Bebek, Etiler, Arnavutköy’de kiralarda belirgin bir düşüş yaşanıyor.

Öyle ki Arnavutköy’de bile 35 bin TL’ye kiralık daire bulmak mümkün. Bu fiyat Arnavutköy gibi lüks bir semt için ağızları açık bırakacak bir uygunlukta…

Peki ama lüks semtlerdeki kira düşüşünün nedeni ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Etiler, Bebek, Arnavutköy İstanbul'un hatta belki Türkiye'nin en lüks semtleri. Kira fiyatlarıyla vatandaşa kabus yaşatan İstanbul'da bu lüks semtlerde kiralar düşüşe geçti.

Etiler, Bebek, Arnavutköy İstanbul'un hatta belki Türkiye'nin en lüks semtleri. Kira fiyatlarıyla vatandaşa kabus yaşatan İstanbul'da bu lüks semtlerde kiralar düşüşe geçti.

Bunun nedeni ise semtlerde bulunan eski binalar oldu. Vatandaş özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından deprem yönetmeliklerine uygun yapılan güvenilir binaları tercih ediyor.

Deprem korkusu Etiler, Arnavutköy ve Bebek'te kira fiyatlarını düşürdü. Semtlerde yoğun olarak bulunan eski binalara talep o kadar azaldı ki bir lüks bölgede 35 bin TL'ye kiralık daire bulunur oldu.

Deprem korkusu Etiler, Arnavutköy ve Bebek'te kira fiyatlarını düşürdü. Semtlerde yoğun olarak bulunan eski binalara talep o kadar azaldı ki bir lüks bölgede 35 bin TL'ye kiralık daire bulunur oldu.

Kaynak

Bu semtlerde eski binalar dönüştürülemiyor. Nedeni, Boğaziçi İmar Kanunu.

Bu semtlerde eski binalar dönüştürülemiyor. Nedeni, Boğaziçi İmar Kanunu.

Gayrimenkul Uzmanı Mithat Ekeroğlu, Boğaziçi İmar Kanunu nedeniyle yapıların yenilenemediğini dile getirdi. Ekeroğlu “Çünkü bina yıkıldığı zaman iki kata iniyor. Eski binalarda oturmak istemeyenler  buradan çıkıp başka yerlere taşındılar' sözleriyle açıkladı.

40-50 yıllık binalarda kimse oturmak istemiyor. Ekeroğlu, ellerinde 40 yaşından büyük bazı konutların olduğunu ancak alıcı çıkmadığını söyledi.

40-50 yıllık binalarda kimse oturmak istemiyor. Ekeroğlu, ellerinde 40 yaşından büyük bazı konutların olduğunu ancak alıcı çıkmadığını söyledi.

“4+1 80-85 bandı. 3+1’ler 45-50-60 civarında. 2+1 de dönem dönem elimize geliyor. onlar da 35-40 bandı gibi bir rakam var.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın