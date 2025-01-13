İstanbul’un Lüks Semtleri Bebek, Etiler, Arnavutköy’de Kira Fiyatlarındaki Düşüşün Nedeni Belli Oldu
İstanbul’un Lüks Semtleri Bebek, Etiler, Arnavutköy’de Kira Fiyatlarındaki Düşüşün Nedeni Belli Oldu
Ülkede fahiş kira fiyatları konusunda İstanbul açık ara birinci. Evleneceklerin, ailesinden ayrı eve çıkmak isteyenlerin bir numaralı kabusu megakentteki ev fiyatları. NTV’de yer alan habere göre İstanbul’un en lüks semtleri Bebek, Etiler, Arnavutköy’de kiralarda belirgin bir düşüş yaşanıyor.
Öyle ki Arnavutköy’de bile 35 bin TL’ye kiralık daire bulmak mümkün. Bu fiyat Arnavutköy gibi lüks bir semt için ağızları açık bırakacak bir uygunlukta…
Peki ama lüks semtlerdeki kira düşüşünün nedeni ne?
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Etiler, Bebek, Arnavutköy İstanbul'un hatta belki Türkiye'nin en lüks semtleri. Kira fiyatlarıyla vatandaşa kabus yaşatan İstanbul'da bu lüks semtlerde kiralar düşüşe geçti.
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Deprem korkusu Etiler, Arnavutköy ve Bebek'te kira fiyatlarını düşürdü. Semtlerde yoğun olarak bulunan eski binalara talep o kadar azaldı ki bir lüks bölgede 35 bin TL'ye kiralık daire bulunur oldu.
Bu semtlerde eski binalar dönüştürülemiyor. Nedeni, Boğaziçi İmar Kanunu.
40-50 yıllık binalarda kimse oturmak istemiyor. Ekeroğlu, ellerinde 40 yaşından büyük bazı konutların olduğunu ancak alıcı çıkmadığını söyledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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