Tehditler Alan Alarko Holding Veliahtı İzzet Garih Sonunun Babasına Benzememesi İçin Savcılığın Yolunu Tuttu

Türkiye'nin önde gelen şirketi Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Linkedin hesabı üzerinden ölüm tehditleri alıyordu. Tehdit eden kişi bu kez şirkete aracıyla girmek isteyip Garih'e burada ölüm tehditleri savurdu. Saldırgan İzzet Garih'in 'kardeşi' olduğunu düşündüğü için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Ancak babası Üzeyir Garih 2001 yılında bir saldırgan tarafından öldürülürken İzzet Garih, sonunun babasına benzememesi için suç duyurusunda bulundu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre şikayet dilekçesinde Üzeyir Garih cinayeti hatırlatıldı ve 'Müvekkilde öldürülme korkusunu en üst seviyeye ulaştırmıştır' denildi.

Kaynak