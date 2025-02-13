Tehditler Alan Alarko Holding Veliahtı İzzet Garih Sonunun Babasına Benzememesi İçin Savcılığın Yolunu Tuttu
Tehditler Alan Alarko Holding Veliahtı İzzet Garih Sonunun Babasına Benzememesi İçin Savcılığın Yolunu Tuttu
Türkiye'nin önde gelen şirketi Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Linkedin hesabı üzerinden ölüm tehditleri alıyordu. Tehdit eden kişi bu kez şirkete aracıyla girmek isteyip Garih'e burada ölüm tehditleri savurdu. Saldırgan İzzet Garih'in 'kardeşi' olduğunu düşündüğü için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Ancak babası Üzeyir Garih 2001 yılında bir saldırgan tarafından öldürülürken İzzet Garih, sonunun babasına benzememesi için suç duyurusunda bulundu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre şikayet dilekçesinde Üzeyir Garih cinayeti hatırlatıldı ve 'Müvekkilde öldürülme korkusunu en üst seviyeye ulaştırmıştır' denildi.
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Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, bir süredir Linkedin üzerinden tehdit ediliyordu. Tehdit eden kişi son olarak holding binasına girmeye çalıştı.
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Her şey 19 Ocak’ta Garih’in Linkedin hesabına Ahmet Furkan B. isimli kişi tarafından atılan “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm” mesajıyla başladı.
Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre saldırgan İzzet Garih’in kardeşi olduğunu düşünüyor.
İzzet Garih’in Linkedin hesabını sürekli ziyaret edince iş insanı suç duyurusunda bulundu.
Şikayet dilekçesinde babası Üzeyir Garih'in 2001 yılında öldürüldüğü hatırlatıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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