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Tehditler Alan Alarko Holding Veliahtı İzzet Garih Sonunun Babasına Benzememesi İçin Savcılığın Yolunu Tuttu

Tehditler Alan Alarko Holding Veliahtı İzzet Garih Sonunun Babasına Benzememesi İçin Savcılığın Yolunu Tuttu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2025 - 09:12

Türkiye'nin önde gelen şirketi Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Linkedin hesabı üzerinden ölüm tehditleri alıyordu. Tehdit eden kişi bu kez şirkete aracıyla girmek isteyip Garih'e burada ölüm tehditleri savurdu. Saldırgan İzzet Garih'in 'kardeşi' olduğunu düşündüğü için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. 

Ancak babası Üzeyir Garih 2001 yılında bir saldırgan tarafından öldürülürken İzzet Garih, sonunun babasına benzememesi için suç duyurusunda bulundu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre şikayet dilekçesinde Üzeyir Garih cinayeti hatırlatıldı ve 'Müvekkilde öldürülme korkusunu en üst seviyeye ulaştırmıştır' denildi. 

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Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, bir süredir Linkedin üzerinden tehdit ediliyordu. Tehdit eden kişi son olarak holding binasına girmeye çalıştı.

Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, bir süredir Linkedin üzerinden tehdit ediliyordu. Tehdit eden kişi son olarak holding binasına girmeye çalıştı.

Her şey 19 Ocak’ta Garih’in Linkedin hesabına Ahmet Furkan B. isimli kişi tarafından atılan “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm” mesajıyla başladı.

Her şey 19 Ocak’ta Garih’in Linkedin hesabına Ahmet Furkan B. isimli kişi tarafından atılan “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm” mesajıyla başladı.

Bu mesajdan tam 5 gün sonra aynı kişi Beşiktaş’ta bulunan Alarko Holding binasının önüne geldi. Arabayla holdinge girmeye çalışan saldırgan “İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım” tehditlerini savurdu.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre saldırgan İzzet Garih’in kardeşi olduğunu düşünüyor.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre saldırgan İzzet Garih’in kardeşi olduğunu düşünüyor.

Gözaltına alınan Ahmet Furkan B., İzzet Garih’in kardeşi olduğunu düşündüğünü söyledi. Serbest bırakılan şüpheli tacizlerine devam etti.

Kaynak

İzzet Garih’in Linkedin hesabını sürekli ziyaret edince iş insanı suç duyurusunda bulundu.

İzzet Garih’in Linkedin hesabını sürekli ziyaret edince iş insanı suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli yeniden korku ve gözdağı verince İzzet Garih, savcılığın yolunu tuttu. Garih’in avukatı şikayet dilekçesinde müvekkilinde öldürülme korkusunun üst seviyeye ulaştığını ifade etti. Avukat, ailenin Yahudi olması ve sosyoekonomik durumu nedeniyle suçluların hedefi haline gelebileceğini belirtti.

Şikayet dilekçesinde babası Üzeyir Garih'in 2001 yılında öldürüldüğü hatırlatıldı.

Şikayet dilekçesinde babası Üzeyir Garih'in 2001 yılında öldürüldüğü hatırlatıldı.

Alarko Holding Başkanı Üzeyir Garih 2001 yılında, İstanbul Eyüp Mezarlığı’nda öldürülmüştü. İzzet Garih’in avukatı şikayet dilekçesinde bu saldırıya da dikkat çekti:

“Müvekkilin babası Üzeyir Garih de yine benzer nitelikte 25 Ağustos 2001’de sebebi halen netleştirilmeyen bir şekilde suikasta uğrayarak öldürülmüştür. Ahmet Furkan B.’nin çelişkili ifadeleriyle birleştiğinde ortaya çıkan benzerlik ve bu durum, müvekkilde öldürülme korkusunu en üst seviyeye ulaştırmıştır.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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