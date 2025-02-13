TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Kimdir, Nereli? Orhan Turan Hangi Firmanın Sahibi?

Orhan Turan, iş hayatına 1981 yılında Enka Çelik firmasında makine mühendisi olarak başladı. Askerlik hizmetinin ardından iki arkadaşıyla birlikte ODE Yalıtım firmasını kurdu. 1988 yılında şirketin tüm hisselerini devralarak yalıtım sektörüne odaklandı ve ODE Yalıtım'ı Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım firmalarından biri haline getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarında aktif bir rol üstlenen Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında önemli katkılarda bulundu ve 1997-1999 yılları arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Ayrıca, 2007-2011 yılları arasında İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (İMSAD) yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. 2018-2022 yılları arasında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. TÜSİAD'da ise 2017-2019 yılları arasında denetleme kurulu başkanlığı yaptıktan sonra, 29 Mart 2022'de TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.