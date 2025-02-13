TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Kimdir, Nereli? Orhan Turan Hangi Firmanın Sahibi?
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Kimdir, Nereli? Orhan Turan Hangi Firmanın Sahibi?
Orhan Turan, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri. Yaptığı faaliyetlerle çok konuşulan Turan'ın hayatı ise merak ediliyor. 1980 yılında iş dünyasına adım attı ve kariyeri boyunca pek çok sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerde bulundu. Aynı zamanda yaptığı işlerle çeşitli ödüllere de layık görüldü. Geçtiğimiz saatlerde hukukun üstünlüğünü savunarak, “Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın” ifadelerini kullanmıştı. Sözleriyle gündem olan Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Turan hangi firmaların sahibi?
Kaynak: TUSİAD
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Orhan Turan Kimdir?
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Orhan Turan Hangi Firmanın Sahibi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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