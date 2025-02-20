Kedisinin Uyuması İçin En Rahat Pozisyonu Seçmesine Yardımcı Olan Sahibi O Anları Paylaştı

Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine münhasır halleri bazen kalpleri eritecek anlara vesile oluyor. Özellikle de sarı renkli olup sarman olarak adlandırılan kedi dostlarımızın apayrı kişilikleriyle meşhur olduklarını da bilirsiniz. Şimdiyse @kedichico adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir hayvanseverin paylaşımıyla karşınızdayız.