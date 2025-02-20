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Kedisinin Uyuması İçin En Rahat Pozisyonu Seçmesine Yardımcı Olan Sahibi O Anları Paylaştı

Kedisinin Uyuması İçin En Rahat Pozisyonu Seçmesine Yardımcı Olan Sahibi O Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 10:56

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Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine münhasır halleri bazen kalpleri eritecek anlara vesile oluyor. Özellikle de sarı renkli olup sarman olarak adlandırılan kedi dostlarımızın apayrı kişilikleriyle meşhur olduklarını da bilirsiniz. Şimdiyse @kedichico adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir hayvanseverin paylaşımıyla karşınızdayız.

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Tatlı sarman kedisinin uyuyacağını anlayan hayvansever, en rahat pozisyonu alabilmesi için ona yardımcı olduğu anları paylaşmasıyla viral oldu.

Tatlı sarman kedisinin uyuyacağını anlayan hayvansever, en rahat pozisyonu alabilmesi için ona yardımcı olduğu anları paylaşmasıyla viral oldu.

Kedisini çok iyi tanıyan hayvansever, bir de bacak bacak üstüne atması için son hamleyi yapınca ortaya kalpleri eriten görüntüler çıktı.

Kedisini çok iyi tanıyan hayvansever, bir de bacak bacak üstüne atması için son hamleyi yapınca ortaya kalpleri eriten görüntüler çıktı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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